Aranguren aclaró que aún no están definidas las nuevas tarifas para el gas

Tras los aumentos de hasta más de 600% en las tarifas eléctricas, el gobierno de Mauricio Macri prepara nuevos incrementos en los precios del gas, que en principio se aplicarían a partir de marzo. Sin embargo, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, ayer aclaró que el Gobierno aún no definió "el nivel tarifario".

"Hubo en estos últimos diez años un atraso en el esquema tarifario. Hemos perdido gas natural, reservas. Estamos importando unos 25 a 30 millones de metros cúbicos por día", sostuvo el funcionario en declaraciones radiales. Y añadió: "Esto debe corregirse con un nuevo cuadro tarifario y con inversión. En el caso particular de la electricidad se vio perjudicado también el servicio. La recomposición de las tarifas tiene por objetivo mejorar el servicio". El ministro señaló que dentro de su cartera todavía están terminando de evaluar "los pasos procedimentales" para definir el ajuste y evitó especificar porcentajes.

En los últimos días, no obstante, trascendió que las facturas de este servicio llegarían con aumentos cercanos al 300%. Según consignó El Inversor Online ya circulan en borradores por los pasillos de Casa Rosada y como ocurrió con las subas al sector eléctrico, primero se actualizarían los precios mayoristas que reciben los productores del fluido, con valores en boca de pozo que se duplicarán. "Las generadoras de electricidad pasarán a pagar u$s 5,20 por millón de BTU, un 100% más que ahora (u$s 2,66)". De esta manera, "las industrias deberán afrontar un aumento de entre un 20 y 30%: abonarán, en promedio, alrededor de u$s 5 por millón de BTU contra una media actual de entre u$s 3,90 y 4,30. En tanto que para los consumidores de GNC el precio previsto es de u$s 3,50, un 40% más alto que el vigente de u$s 2,481", detalló el sitio especializado.

Aranguren también hizo referencia a las tarifas de electricidad y argumentó el ajuste: "Nuestra función como funcionarios públicos es que se cumpla la ley y que las empresas distribuidoras, Edenor y Edesur, cumplan con las inversiones.

Vamos a exigirles parámetros de calidad y de servicio para ver que el servicio se mejore. Mauricio Macri pidió a todos sus ministros transparencia, decir la verdad, plantear los objetivos y demostrar lo que se hace". "Tomamos dos años de referencia, de acá a febrero de 2017, que es el tiempo mínimo establecido para recuperar los parámetros de calidad que esperamos", estimó. Pero Aranguren fue cauto con los números y consideró necesario "ver cómo evolucionan los precios para saber si los valores fueron los que correspondían o no. Tenemos que terminar el año para ver si con el ajuste tarifario es suficiente o no para recuperar el costo. Hay que ver cómo reacciona la demanda, qué medidas de ahorro se toman".