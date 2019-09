Aranguren: "Ya se probó que 'vivir con lo nuestro' empobreció más al país"

El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, cruzó este viernes al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien dijo ayer en España que "no tenía sentido tener petróleo si las compañías internacionales se lo llevan".

"La industria del petróleo es de capital intensivo, antes de poder producirlo es necesario invertir y gastar en exploración, hay que pagar sueldos e impuestos, también los insumos. Quién va a poner el dinero para poder extraer el petróleo en un país donde tenemos un alto nivel de endeudamiento, donde las empresas se están manejando en el día a día", señaló en declaraciones a radio Mitre.

El ex funcionario consideró que la sugerencia de Fernández de que "un futuro gobierno de él no sería amigable con los inversores extranjeros" es muy dañina para el sector.

"Este discurso atrasa, ya se probó que "vivir con lo nuestro" empobreció más al país. Me llama la atención porque hasta hace poco Guillermo Nielsen (referente económico de Alberto Fernández) tenía un discurso pro Vaca Muerta", se lamentó.

El ex jefe de Gabinete dijo ayer que "no tenía sentido tener petróleo si para extraerlo hay que dejar que las multinacionales vengan y se lo lleven". Y añadió: "No tengo problemas con las multinacionales, pero mi principal preocupación es generar riquezas para la Argentina y los argentinos".

Lo paradójico es que formuló estas declaraciones en Madrid donde tiene su sede central Repsol, la antigua propietaria de YPF a la que el gobierno de Cristina Kirchner, compañera de fórmula de Fernández, expropió la compañía.

"En Vaca Muerta se necesita una planta de licuefacción para poder evacuar el gas. Quién va a invertir u$s 5000 millones si no sabe si dentro de un año o dos le van a poner una retención del 30% en la exportación", analizó Aranguren.

En esa línea, añadió: "La otra alternativa es que como no queremos que se lleven los dividendos, no extraer el petróleo y no usaremos ese recurso para tener una economía sustentable en el país".

Y concluyó: "Si no queremos tener una política de estado en el sector energético que arroje certezas por al menos 30 años, ese recurso -por valioso que sea- nunca va a ser explotado".