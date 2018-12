Aranguren: "Somos los únicos que pusimos en valor Vaca Muerta"

A seis meses de su salida del Gobierno, el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, reapareció este mediodía en público y opinó sobre el rumbo que tomó su sector.

En el almuerzo por el Día del Petróleo, organizado en el Hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro, el ex funcionario defendió a Cambiemos y dijo: "El país tiene recursos en cantidad y calidad y somos los únicos que logramos poner en valor los recursos de Vaca Muerta y las energías renovables para que se puedan producir y exportar energía".

Ante la consulta de El Cronista, el ex CEO de Shell opinó que Vaca Muerta "es otra Pampa Húmeda que tenemos y todavía no logramos extraer todo el potencial que tiene, al igual que en el sector minero".

La referencia a la minería no es casual: fuera de la agenda pública por los debates ambientales y sociales que se desarrollan en las provincias (con gran oposición a la actividad), su ministerio también englobaba a esa industria, que a mitad de año pasó a quedar bajo la órbita de Producción, con Dante Sica a la cabeza.

Después de junio, cuando en medio del comienzo de la crisis generada por la devaluación el presidente Mauricio Macri sorprendió a Aranguren estando en Bariloche, Río Negro, con la noticia de su reemplazo por Javier Iguacel, el ex ministro prefirió el bajo perfil.

En octubre inició el trabajo en una consultora que dirige, Energy Consilium, junto a otros laderos que tuvo en su paso durante 30 meses por Energía.

En un salón con 110 meses y unos 1200 asistentes, cuentan que Aranguren pagó su propio lugar para participar en la conmemoración del 111° aniversario del descubrimiento del petróleo, el 13 de diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia, Chubut.

En la mesa principal, junto a Iguacel, se ubicaron los máximos directivos de la industria petrolera. A la izquierda del secretario estaba Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group (PAEG); a la izquierda, Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG); alrededor se colocaron Miguel Gutiérrez y Daniel González, presidente y CEO de YPF, respectivamente.

También estaban Carlos Ormachea, CEO de Tecpetrol; Daniel De Nigris, presidente de ExxonMobil Exploration Argentina; y Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, entre otros.

En el ingreso a la celebración, Aranguren explicó que Argentina sigue teniendo "escasez de gas en invierno y abundancia en verano". "Cuando hayan más inversiones, vamos a cubrir los picos de demanda, en dos o tres años", afirmó.

Además, el ex ministro se volvió a mostrar en contra de tener una tarifa plana de gas, en la que se pague igual todo el año. "El consumidor es lo suficientemente inteligente como para que el regulador no tenga que intervenir para que no pague más en invierno".

Siempre que se le propuso esa iniciativa, Aranguren había señalado que una tarifa plana sería una mala señal a los consumidores y un desincentivo al ahorro de energía. "En invierno hay que usar pullover", cerró.