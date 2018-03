Suspendieron los cortes programados para hoy pero hay 65.000 usuarios siguen sin luz

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, informó hoy que tras el cambio climático, "queda suspendido el corte programado para hoy". Sin embargo, aseguró que continuarán con el sistema de emergencia y que según el pronóstico previsto para la próxima semana, "el martes podría ser un día crítico".

"Reconocer un problema es la mejor manera de poder comenzar a solucionarlo", aseguró en diálogo con Reynaldo Sietecase, por radio Vorterix.

En declaraciones a radio Vorterix, el funcionario adelantó que, de acuerdo con lo que indica el pronóstico del clima, la semana que viene retomarían el esquema de interrupciones programadas del servicio, y estimó que "el próximo martes podría ser un día crítica".

"En función del cambio de las condiciones climáticas, lo que teníamos previsto ayer de hacer cortes programados, quedan suspendidos", explicó.

"Por la evolución de la temperatura lo que se había programado de tres horas terminó siendo de dos horas. Igualmente esta situación se va a mantener y por lo que lo que nos indican son pronósticos vamos a mantener esta necesidad y vamos mantener los cortes programados", señaló.

Aranguren también aclaró una frase "poco feliz" que había dicho días anteriores y era que "alguien que no tiene servicio no va a pagar por lo que no recibe". Hoy, sin embargo, aclaró que desde el Ministerio "estamos viendo cual va a ser el resarcimiento a los usuarios".

Sobre las críticas de por las complicaciones de los usuarios a la hora para mejorar la comunicación y así facilitarle a los usuarios la información de los lugares precisos en los que se llevarán adelante los cortes programados. "Estamos hablando con las empresas para expresar en la página del ENRE las calles donde se está cortando", dijo.

También defendió los aumentos de tarifas. "Si nosotros no corregimos la situación tarifaria vamos a tener un deterioro en el servicio", justificó.

Ahora culpan a la lluvia

Pese a que las precipitaciones registradas durante la madrugada generaron un fuerte descenso de la temperatura, más de de 65.000 usuarios de la zona metropolitana permanecían esta mañana sin luz en sus hogares, según reportó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Según el informe publicado por el ente regulador, a las 8 de la mañana 30.668 usuarios de Edenor no tenían luz. Por parte de Edesur, son 36.456 los usuarios afectados.

El titular del ENRE, Ricardo Martínez Leone, explicó en Radio La Red que los cortes de esta mañana se deben a la fuerte tormenta de esta noche. "Cuando hay tormenta y viento fuerte en la zona que usted tiene redes aéreas, en este caso en Buenos Aires, siempre ocurren este tipo de interrupciones. Cuando es mucha lluvia, también va a tener problemas en Capital, por las instalaciones subterráneas", dijo.