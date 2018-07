Aranguren: "Me decepcionó tener que irme del Gobierno"

A más de dos semanas de su salida del gobierno, el exministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren rompió el silencio. El ahora exfuncionario aseguró que la decisión del presidente Mauricio Macri lo "decepcionó" y contó que ahora está "más tranquilo".

"Estoy relajado y sin perder el control. No me quería ir del Gobierno. No renuncié. Ser ministro es una obligación y un deber. Siempre se lo voy a agradecer a Macri", aseguró en diálogo con el canal La Nación +.

Al ser consultado sobre cómo tomó la decisión, Aranguren respondió: "No lo voy a negar: me decepcionó".

Y apeló a una metáfora deportiva para explicar la manera en la que se manejó el mandatario: "Un equipo lo forman distintos jugadores. Hay un DT que los pone y toma la decisión. Esto es lo que ocurrió: la realidad es la única verdad. Hoy hay otro equipo que conduce".

El exfuncionario contó cómo fue el día de su remoción y recordó que fue el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, quien lo contactó para comunicarle que el Presidente quería hablar con él. Así fue que el lunes por la mañana, durante media hora, Macri le explicó por qué lo desplazaba.

"Me dijo que era necesario generar un cambio. Mi estilo de conducción dentro del Ministerio no dejó muy contentos a los allegados del Gobierno. Siempre me pidieron decir la verdad y es lo que cumplí", señaló.

Críticas al "ala política"

Aranguren cargó contra el "ala política" del Gobierno a la que diferenció del "ala técnica".

Sobre ese grupo dijo: "Se generó mucha hipocresía política, porque pensaban más en el electorado y entonces hacer lo que había que hacer se postergaba para otra elección".

Y añadió: "La Energía no fue un área sencilla. Quiero ratificar que siempre conté con el apoyo del Presidente".

Por último, se refirió a su reemplazante, Javier Iguacel, y manifestó que "va a imponer su propia línea" y "su impronta".

"Si el Presidente lo convocó es porque está confiado en que va a cumplir con esta etapa. Hay que tener coordinación en las políticas que se hagan", definió. Y concluyó: "Él va imponer su propia línea; él es alguien que viene del sector petrolero, que hizo un muy buen trabajo en vialidad denunciando la corrupción e implementando la obra pública que es más que evidente".