Aranguren: "Hoy estamos muy lejos de estar en una emergencia energética"

El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, estuvo en el programa Cosechas y Negocios, que se emite por la radio Con Vos. Durante la emisión, el ex ministro se refirió a la situación actual del país en materia energética.

El ex funcionar se despachó primero sobre Vaca Muerta. “Es probable que en 2021 tengamos que requerir más importaciones o hacer volver al barco regasificador de Bahía Blanca o quemar más combustible líquido por un costo más alto. Cualquier demora en este sector es tiempo perdido e ingresos perdidos para la Argentina”, explicó Aranguren

"Tendríamos que haber explicado un poco más los motivos por los cuales teníamos que entrar en un esquema de adecuación de las tarifas porque sino continuaríamos con un colapso energético. Y asegurar que la tarifa social que se implementó en ese momento llegara a quienes la requerían”, lamentó el ex funcionario.

“Cuando asumió el presidente Macri, la tarifa residencial eléctrica recuperaba el 12% del costo de generar y transportar la energía eléctrica. El margen de reserva que tenía el sistema eléctrico era nulo, no había suficiente capacidad instalada para abastecer la demanda, especialmente en los meses de verano", analizó.

Y continuó: "Eso hoy no está ocurriendo. Hoy la tarifa remunera 55-60% del costo. Hoy hay suficiente capacidad, potencia, para atender cualquier tipo de demanda que requiera la población. Hoy estamos muy lejos de estar en una emergencia energética”.

"Desde el punto de vista del abastecimiento energético, el sistema hoy está fuerte y no está sometido a ningún tipo de tensión. El nivel de las tarifas no llega a las dos terceras partes del costo pero están cerca de eso en el sector eléctrico. En el gas natural, durante el verano la tarifa recupera el costo. En invierno ya no se llega a ese nivel", aseguró en Cosechas y Negocios.