Las tarifas de electricidad aumentarán hasta 500% en el área metropolitana

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, adelantó cuanto pagarán de luz los usuarios del área metropolitana desde el próximo lunes. De todos modos no difundió los valores de los kilovatios hora y dijo que se publicarán el próximo lunes en la página del ENRE. Por ejemplo, un domicilio que consume 180 kilovatios y hoy paga $ 25 por bimestre pasará a pagar $ 150. Esto significa un aumento del 507%.

En una conferencia de prensa en la que criticó a la administración anterior, el ex CEO de Shell señaló que "en los últimos años, las tarifas eléctricas tuvieron un carácter poco federal” y, para clarificar el aumento, ofreció varios ejempos. Detalló que una vivienda que hoy tiene subsidio y paga $ 26, a partir del lunes si no ahorra energía pagará $ 158, si ahorra un 10% pagará $ 128 y si ahorra 20% su factura será por $ 106.

La factura llegará mensual pero las comparaciones de consumo se realizarán por bimestre. Además, estimó que unos 900 mil usuarios de las eléctricas Edenor y Edesur estarán incluidos en la tarifa social y no tendrán aumentos en las boletas de luz. “Si a fines de 2017 no mejoramos el servicio no cumplimos el objetivo”, sostuvo Aranguren.

Y precisó que en total existen 4,6 millones de usuarios de las dos distribuidoras, de los cuales 4,2 millones reciben subsidios y otros 400 mil no tienen. “En los últimos años, por no haber aplicado el mecanismo que en 2006 fue acordado por la SIGEN y enviado al Congreso, sin que el Parlamento lo observara, los usuarios de Capital y Buenos Aires pagaron el valor de la energía 5 veces más bajo que en el resto del país”, aseguró.

"En los últimos años hubo una transferencia del Estado a los consumidores que alcanzó el acumulado de 51 mil millones de dolares en 12 años, son dos veces las reservas del Banco Central", comparó el funcionario.