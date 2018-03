Apuran negociación con CGT para acordar plan de blanqueo laboral y creación de empleo

Con la apuesta de preparar el terreno para la próxima reunión de la mesa de diálogo social, el Gobierno acelerará esta semana las negociaciones con la conducción de la CGT en la búsqueda de consensuar una serie de medidas para fomentar el blanqueo laboral y apuntalar la creación de empleo. La alternativa de una reducción de las contribuciones patronales y la posibilidad de avanzar en la reformulación de los convenios colectivos también figuran dentro de las pretensiones del Ejecutivo, pero la cúpula cegetista ya advirtió en forma contundente que resistirá cualquier intento de avanzar con esas medidas. "Lo de Vaca Muerta es un caso muy puntual que no es replicable en otros sectores. Los convenios no se tocan y eso el Gobierno ya lo sabe", aseveró un referente de la primera línea de la CGT que participa de las conversaciones con el Ejecutivo.



Con ese telón de fondo, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el coordinador de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, prevén para esta misma semana un encuentro con el triunvirato de conducción de la central obrera.



Algunos trascendidos deslizaron ayer que el encuentro podría concretarse hoy mismo, pero hasta anoche los sindicalistas no habían recibido ninguna convocatoria formal.



La idea oficial es apurar algunos acuerdos con los gremialistas para llegar a la próxima reunión del diálogo tripartito, prevista para la primera semana de febrero, con una agenda consensuada en materia laboral.



En concreto, en las charlas informales anticiparon el objetivo de avanzar en un esquema destinado a favorecer el blanqueo de trabajadores, aunque aún no está definido un criterio uniforme.



"No están claros los lineamientos. Queremos saber qué es lo que están planteando", apuntó un sindicalista, quien –sin embargo– consideró que el plan oficial dejará de lado el proyecto de Empleo Joven que el Gobierno envió el año pasado al Congreso, pero que quedó estancado por el firme rechazo gremial.

"Eso no va más, hay que avanzar con una iniciativa más global contra el empleo en negro.





Ni beneficiar a un sector ni sustituir trabajadores más caros por otros más baratos", insistió el dirigente cegetista.



También de la agenda de discusión formará parte la propuesta de creación de una agencia oficial que concentre todo los recursos destinados a la formación y capacitación de trabajadores, actualmente distribuidos en diferentes áreas de las carteras de Trabajo y Desarrollo Social.



A su vez, desde la central obrera adelantaron que también llevarán sus propias propuestas al encuentro con los funcionarios de la Mauricio Macri. Al respecto, renovaron su preocupación por el avance de los despidos en algunas actividades y apuntaron su inquietud por el incesante incremento de las importaciones. Sobre ese último punto, en la entidad sindical promueven un reclamo para participar en forma directa del proceso de fiscalización de los productos que se importan. "Queremos ver qué es lo que se está autorizando para que ingrese al país y cuidar las fuentes de trabajo en sectores sensibles como el textil", explicaron.