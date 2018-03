Apuran ley para devolver el IVA a la canasta básica y definen cómo se resarcirá a provincias por coparticipación

El Poder Ejecutivo enviará ‘probablemente esta semana‘ al Congreso un proyecto de ley que contempla la ‘devolución total‘ del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos de la canasta básica alimentaria, con lo que se propone mejorar el poder adquisitivo de ‘diez millones de argentinos”.



Así lo indicó hoy a DyN el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien explicó que en el Gobierno están “determinando y cerrando el proyecto‘ que representaría una baja del 17,35 por ciento en el precio final del producto seleccionado.



“Vamos, probablemente en esta semana, a enviar al Congreso otras medidas que tienen que ver con lo social, como la devolución total del IVA en productos de la canasta básica‘, indicó Frigerio.



Si bien el proyecto aún no está finalizado, apunta a que los sectores de menores recursos de la población (jubilados, beneficiarios de la AUH y otros programas sociales y otros) se beneficien con la devolución del 21 por ciento del IVA (o 10,5 por ciento en el caso de los productos con esa alícuota) a través del pago con tarjeta de débito.



De esta forma, el reintegro efectivo sería del 17,35 por ciento (21 sobre 121) o del 9,50 por ciento (10,5 sobre 110,5).



Frigerio también anticipó que la devolución de 3 de los 15 puntos porcentuales que se le retienen a las provincias para financiar a la ANSES se concretará mediante convenios bilaterales entre la Nación y cada estado del interior, pero en todos los casos será con retroactividad al 1 de enero de este año.



El funcionario precisó que el gobierno busca avanzar en un esquema de ‘federalismo fiscal‘ en el que las provincias tengan mayores responsabilidad de recaudación que en la actualidad.

‘Hemos firmado un par de semanas atrás un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para empezar un proyecto de estudio que tiene que ver en gran medida con este tema”, señaló.



Frigerio destacó que la iniciativa de una devolución de la masa coparticipable retenida en cuotas de 3 puntos porcentuales ‘ha sido bien recibida por la provincias, porque luego de estos años de concentración de recursos a nivel nacional es la primera vez que hay un Presidente que admite este problema y que lo empieza a resolver”.



“El Presidente lo admite, pero no podemos resolver este problema que se viene incrementando desde hace tantos años de un día para otro y hemos propuesto a las provincias devolver el 15 por ciento durante el transcurso de esta gestión”, destacó.



Los tres puntos porcentuales de la primera etapa ‘se van a devolver a partir de que se firmen los convenios con cada provincia, pero independientemente de eso, empieza a regir desde el 1 de enero de este año”, aclaró.



Frigerio reconoció que ‘hay una gran heterogeneidad‘, ya que ‘hay provincias que han recibido recursos porque han tenido urgencias y no han podido cumplir con sueldos o pagos de aguinaldo y otras provincias que no lo han hecho”.



“Tenemos que discutir con cada provincia en una relación bilateral qué deudas cruzadas hay y ahí ver si se puede compensar (en el caso de aquellas que hayan pedido adelantos financieros) y si no se transfieren los recursos”.

AGENCIAS Buenos Aires