Aprobaron la designación de Echegaray al frente de Auditoría General de la Nación (AGN)

La vicepresidenta Gabriela Michetti y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, firmaron esta tarde la resolución que avala la designación de Ricardo Echegaray al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN).



Distintas fuentes legislativas confirmaron a DyN que la firma del documento fue rubricada esta tarde y ‘ahora sólo falta protocolizar la designación‘ del ex jefe de la AFIP al frente del organismo de control, que pasará así a ser presidido por un representante del Frente para la Victoria (FpV).



Echegaray, quien fue propuesto por la ex presidenta Cristina Fernández, no pudo asumir a fines de diciembre por la falta de acuerdo político entre la oposición y la coalición de gobierno Cambiemos y tras la impugnación presentada por la diputada Elisa Carrió.