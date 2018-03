Aprender 2017: Macri habló de "un cambio de tendencia"

El presidente Mauricio Macri presentó hoy los resultados de la evaluación educativa Aprender 2017, que involucra a más de un millón de alumnos y dijo que hubo un "cambio de tendencia" respecto a los años anteriores.

"Cambió la tendencia en Ciencias Sociales, Naturales y Lengua. En Matemáticas todavía nos cuesta", sostuvo al presentar las conclusiones junto al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en la Escuela Nacional Superior "Eduardo Costa", en Campana.

El mandatario recordó cómo surgió la evaluación y pidió "no tenerle miedo" a la verdad.

"Necesitábamos saber de dónde partíamos, así nació la Evaluación Aprender. Los primeros resultados de las evaluaciones fueron muy malos, pero no nos quedamos ahí. Con esa información preparamos nuevas herramientas y propuestas que enviamos a cada director de acuerdo a las fortalezas y debilidades de cada escuela. Y por suerte, 9 de cada 10 directoras trabajaron con esa información y produjeron este cambio de tendencia", explicó.

Y continuó: "Es un gran punto de partida porque demuestra que no teniendo miedo y poniendo la verdad sobre la mesa, podemos cambiar la realidad. Debemos entender que a a lo que tenemos que tenerle miedo es a que nuestros chicos no aprendan, o a que no terminen el colegio".

La evaluación

Los resultados del operativo Aprender son el fruto de los exámenes que estudiantes de sexto grado y el último año de la secundaria —de escuelas públicas y privadas— rindieron en noviembre último en medio de un profundo rechazo de los gremios docentes y de algunos padres.

La evaluación incluyó las materias Ciencias Naturales y Sociales para los más chicos y Lengua y Matemática para los más grandes. Además, unos 7.000 alumnos de cuarto grado tuvieron que redactar un texto para medir su nivel de escritura.