Apoyo global: el Tesoro ya vendió u$s 3420 millones de los dólares autorizados por el FMI

El Tesoro ya vendió dólares del Fondo Monetario Internacional por más de un tercio de lo previsto para este año. Desde el 15 de abril y hasta ayer fueron u$s 3420 millones el total de las divisas que se volcaron a la plaza a través de las subastas diarias orquestadas por el Banco Central, con fondos del Tesoro.

Como es el Banco Central el que concreta la operación (aunque los dólares son del Tesoro), cierta confusión surgió desde que el 29 de abril el FMI autorizó a la autoridad monetaria a intervenir en el mercado de cambios, aún cuando el dólar estuviera por debajo del techo de la desdibujada zona de no intervención.

Desde esa fecha y hasta ahora la autoridad monetaria no vendió ni compró en el mercado de contado, algo que notaron en la plaza pero que además fue confirmado por fuentes del Banco Central. Sí lo hizo en el de futuros, con los márgenes previstos en el acuerdo con el organismo internacional.

El acuerdo vigente permite al BCRA tener una posición vendida de u$s 1600 millones en julio, de u$s 1300 millones en agosto y de u$s 1000 millones en septiembre. De hecho, uno de los puntos que estuvieron pidiendo algunos funcionarios es la posibilidad de mayor intervención, según la agencia Bloomberg, de manera de tener más respaldo ante una posible corrida cambiaria, con la mayor presión en el dólar a medida que se acerquen las elecciones presidenciales.

La letra chica de lo discutido entre el Gobierno (desde el Banco Central y el Ministerio de Hacienda) y los representantes del FMI se conocerá esta tarde: el Directorio Ejecutivo del organismo definirá aprobar el quinto desembolso para la Argentina por u$s 5400 millones en la reunión prevista para hoy.

Tras ese encuentro, no sólo se autorizará enviar los u$s 5400 millones al país, que ingresarían en próximo martes a la cuenta que el Tesoro tiene en el Banco Central y, por ende, pasarían a engrosar las reservas internacionales, sino que además el FMI difundirá el staff report.

En este extenso documento (suele tener alrededor de 100 páginas) se vuelcan las modificaciones al programa con la Argentina, la evaluación de las metas según la revisión (en este caso, la cuarta, dentro del préstamo stand-by a tres años) y todo lo discutido con el Gobierno.

Desde que el Tesoro empezó a vender los u$s 60 millones por día a mediados de abril, la presión sobre el tipo de cambio continuó. De hecho, el 15 de abril el dólar estaba a unos $ 42,60 y, una semana más tarde, llegó a los $ 47.

Fue en ese momento en el que FMI accedió a modificar la posibilidad de intervenir en el mercado de cambios, un giro inesperado un tiempo antes: luego de este anuncio hubo mayor estabilidad en el dólar; influyó también el hecho de que la Reserva Federal en Estados Unidos dejara trascender que iba a mantener o bajar la tasa de referencia y que se fueron conociendo los candidatos a las elecciones, que calmó ansiedades.

Hasta fin de año, el Tesoro está autorizado a vender u$s 9600 millones de los fondos recibidos del préstamo del FMI. Si bien desde Hacienda a cargo de Nicolás Dujovne y el organismo internacional buscaron transmitir que este traspaso se daba porque necesitaban pesos para afrontar gastos corrientes (como salarios, jubilaciones y subsidios), en concreto implicó que hubiera más dólares desde la oferta en el mercado de cambios.

En abril se volcaron unos u$s 600 millones; en mayo, u$s 1320 millones; en junio, u$s 1080 millones y, en lo que va de julio, u$s 420 millones. Y se continuará por esta vía hasta llegar en unos meses a los u$s 9600 millones.