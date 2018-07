Aportantes falsos: Vidal echó a funcionaria clave y ordenó auditoría

Tras un mes de denuncias periodísticas y judiciales sobre serias irregularidades con los aportantes declarados en la campaña electoral de Cambiemos en 2017, el Gobierno comenzó a reaccionar ayer, aunque aún sin dar explicaciones claras sobre los probados y numerosos casos de personas que fueron declaradas por el frente haciendo aportes de dinero que ellas denuncian no haber hecho. Primero fue la gobernadora bonaerense y presidenta de PRO en la provincia, María Eugenia Vidal, quien anunció el desplazamiento de quien fuera la responsable financiera de la campaña y la realización de una auditoría. Más tarde, el presidente Mauricio Macri respaldó públicamente la mandataria.

"Le he pedido en el día de hoy la renuncia a la contadora general, María Fernanda Inza, al cargo de contadora General de la Provincia. La conozco, hace muchos años que trabaja conmigo, confío en ella y no tengo elementos que demuestren su involucramiento en este caso, pero le pedí la renuncia preventivamente para demostrar que no somos todos lo mismo", informó la gobernadora en conferencia de prensa. Inza había jurado en el cargo el viernes pasado, cuando el escándalo ya era mayúsculo. No llegó a cumplir una semana.

Además, Vidal señaló que ordenó una auditoría interna sobre la rendición de cuentas del oficialismo presentada a la Justicia, de la que surgieron las más de 800 irregularidades que detectó la investigación periodística de El Destape, que incluyen la inscripción de al menos 200 beneficiarios de planes sociales como aportantes a la campaña y la aparición, conexa, de personas que figuran como afiliadas al PRO y denuncian nunca haberse afiliado.

Por las revelaciones periodísticas hay al menos cinco causas judiciales abiertas, entre el fuero federal y el bonaerense. La que lleva adelante el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, logró ayer un tibio avance, tras dos semanas de requerimientos de información infructuosos al Gobierno. Di Lello venía solicitando datos a la ANSeS y al Ministerio de Desarrollo Social sobre los beneficiarios de asistencia social que figuran como aportantes. Recién ayer la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Anses presentó parte de esa documentación y explicó las demoras en conseguir el resto. En la Fiscalía ya estaban preparando denuncias penales contra los funcionarios por incumplimiento de deberes ante la falta de información.

Otra de las causas judiciales, radicada en la provincia de Buenos Aires, fue iniciada por la senadora provincial de Unidad Ciudadana Teresa García, quien ayer consideró "apenas una medida sanitaria" el desplazamiento de Inza. La denuncia de García apunta directamente a Vidal, como presidenta del PRO bonaerense, y quedó radicada en el Juzgado 3 de La Plata. Es por los delitos de usurpación de identidad y falsificación de documentos (en el caso de las afiliaciones truchas) y lavado de activos y violación de secretos y privacidad (para los casos de aportantes declarados que denuncian no haber aportado y beneficiarios de planes sociales en la misma situación).

En este contexto, Vidal anunció que promoverá una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos para que todos los aportes sean bancarizados. "Los aportes de mi campaña van a estar todos bancarizados, aun cuando la ley no lo exija. Y espero que el resto de los partidos en la provincia tome la misma decisión", desafió la mandataria.

La ley vigente permite tanto los aportes bancarizados como en efectivo. En la campaña bonaerense 2017 Cambiemos recibió 80% de sus aportes en efectivo.