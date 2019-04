Apenas ocho petroleras mostraron interés en un futuro tren a Vaca Muerta

El Ministerio de Transporte busca ponerle el pulmotor al proyecto del tren a Vaca Muerta y luego de cinco intentos, finalmente logró que las petroleras ofrezcan comprar anticipadamente toneladas de carga con la finalidad de darle viabilidad a la licitación que se intenta que sea bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP).

La intención del Gobierno era conseguir que las petroleras reserven anticipadamente la carga anual que utilizarán y que no sólo genera previsibilidad de un piso de carga para que quien sea el operador tenga un negocio asegurado en el tiempo; sino que también contempla un pago de canon anticipado, por lo que la obra contaría con fondos antes de empezar.

Pero, a pesar que Vaca Muerta concentra buena parte de las grandes inversiones y que hay 14 grandes petroleras operando en la zona, solo ocho -YPF, Pae, Shell, Pluspetrol, Vista, Chevron, Total, Pampa, Puerto de Bahía Blanca, Constructora Frontera y Sea White- decidieron comprar anticipadamente espacio de carga. Lo más llamativo de todo no es que no se alcanzó el piso del volumen que esperaba Transporte de cuatro millones de toneladas, sino que Tecpetrol, la petrolera de Techint que con u$s 1800 millones es la que más inversiones tiene hundidas en la zona, decidió no participar.

Ni Tecpetrol ni Tenaris que deberán transportar arena y tubos sin costura respectivamente, decidieron que no comprar anticipadamente toneladas de carga. Según explicaron fuentes consultadas, la excusa que presentaron fue que "no identificaron el volumen necesario" y que el plazo de 10 años era "muy largo".

La contracara de esto fue la petrolera de bandera YPF, que decidió comprar un millón de toneladas, el 30% del total vendido y un 30% más que PAE que fue la segunda en adquisición con 300.000 toneladas.

En este contexto Transporte logró asegurar 3.317.000 toneladas, el 82,5% del total esperado. Pero alcanzaron esa cifra con el aporte de tres empresas que no tienen operaciones en Vaca Muerta: el Puerto de Bahía Blanca -que es un ente público no estatal presidido por un funcionario provincial- (500.000 toneladas), la constructora Frontera (300.00 toneladas) y la empresa de acopio y fertilizantes Sea White con 50.000 toneladas.

Según publicó el portal EconoJournal el pliego de la convocatoria que realizó el Ministerio de Transporte establece que las empresas adjudicatarias de la capacidad de infraestructura del tren a Vaca Muerta deberán pagar un canon en dólares y presentar una garantía por el 1% del canon por el plazo de diez años que no puede ser menor a 150.000 dólares

El proyecto del Tren Norpatagónico contempla la reactivación de los servicios de transporte ferroviarios de carga de la Línea Roca, para lo cual está previsto licitar obras de renovación y mejoramiento de 574 kilómetros de vías, así como la construcción de una nueva traza de 83 kilómetros, lo que demandará una inversión total aproximada de u$s 780 millones. El recorrido a cubrir por el tren va desde Puerto Galván, en la Ciudad de Bahía Blanca, hasta la localidad neuquina de Añelo, en pleno corazón de Vaca Muerta