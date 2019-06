Apagón masivo: para los técnicos, el corte fue imprevisto pero el sistema estaba preparado

La falla por la que ayer se quedó sin energía eléctrica todo el país y que demoró hasta 10 horas en normalizarse fue imprevista e inusualmente grave por su magnitud, pero el sistema eléctrico estaba preparado, según contaron los técnicos consultados por este diario.

"Lo que pasó fue un hecho inesperado pero previsto, para el que los operadores del sistema estaban preparados", comentó un ingeniero que se desempeña en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que prefirió mantener su nombre en reserva.

Fue la primera vez en la historia que el sistema eléctrico argentino enfrentó el Procedimiento Técnico número 7, de "recuperación de colapso total". Este proceso es permanentemente ensayado para verificar las posibles respuestas que podrían tener los operadores, pero nunca se había puesto en práctica real. Se trató del primer blackout.

En las redes sociales algunos usuarios se mostraron preocupados por la seguridad del sistema eléctrico nacional, en especial después de la aparición de la serie Chernobyl, que describe la cronología de sucesos que llevaron al mayor accidente nuclear de la historia, en territorios de la ex Unión Soviética.

Las tres centrales nucleares argentinas (Atucha I y II y Embalse) quedaron fuera de servicio en un primer momento. Atucha I ya lo estaba desde antes del apagón, mientras que Embalse fue a "parada fría" hasta la noche de este lunes y Atucha II empezó a operar a baja potencia: hacia la noche se acercaba a los 300 MW.

Los procedimientos de seguridad indican elevar muy progresivamente la potencia después de un apagón de estas características.

El ex secretario de Energía Jorge Lapeña cuestionó: "Esto fue algo raro, que nunca sucedió, y tuvo escala regional. No afectó a un barrio, sino al corazón del sistema, como una línea de extra alta tensión de Transener. Es importante que el Gobierno brinde una versión unificada y no hacer conjeturas. Los informes técnicos mostrarán qué pasó en los minutos previos y posteriores a la falla y qué sucedió en la cadena de automatismos para que se cortara la luz en todo el país".