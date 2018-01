Anuncios de inversiones con predominio local

La Casa Argentina en Davos fue propuesta por la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) para demostrar la "imagen sincronizada" entre el Estado y el sector privado. Desde hace dos años la AAICI impulsa la llegada de inversiones al país y las iniciativas relativas a la promoción del comercio exterior, con resultados interesantes.

Desde diciembre de 2015 hasta el 30 de noviembre pasado contabiliza u$s 102.575 millones en anuncios de inversión, correspondientes a 778 proyectos de 574 empresas. Casi la mitad de ese monto (u$s 44.700 millones) son proyectos del sector petróleo y gas, atraídos por las oportunidades que ofrece la formación Vaca Muerta en Neuquén y sur de Mendoza. Le siguen en importancia, minería (u$s 8600 M), generación y servicios públicos (u$s 8500 M), telecomunicaciones, medios y tecnología (u$s 7600 M), desarrollos inmobiliarios (u$s 7400 M) y energías renovables (u$s 5700 M).

Pero contra lo que podría suponerse, más del 60% del total (u$s 60.987 millones) está en cabeza de empresas argentinas, con 494 proyectos. En segundo lugar se ubican los capitales canadienses (u$s 6467 M) y 19 proyectos, en tanto completan el podio los Estados Unidos, con u$s 5972 M y 70 proyectos.