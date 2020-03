Anunciaron un pago único de $ 10.000 para trabajadores informales y monotributistas

A la treintena de medidas económicas ya anunciadas para paliar la crisis generada por la cuarentena obligatoria ante el avance del coronavirus, la Casa Rosada ultima un nuevo paquete de alivio que será dosificado durante esta semana. Una fue anunciada el domingo: un pago único en abril de $ 10 mil para las familias con trabajadores informales, como cuentapropistas, o monotributistas que habían quedado fuera, por ahora, de herramientas ya desplegadas por el Gobierno.

El propio Alberto Fernández había anticipado algún tipo de medida el jueves al declarar la cuarentena obligatoria, ante el reproche de algunos sectores que habían quedado sin cobertura durante la emergencia. Se trata de asalariados informales que, durante el aislamiento preventivo, se quedarán sin ingresos y monotributistas, que no son alcanzados por beneficios de empleadores.

Los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, anunciaron el domingo la medida que, según sus cálculos, beneficiará a 3,6 millones de familias. Se informó, entonces, que el "ingreso familiar de emergencia", como lo bautizaron, apunta a generarle un ingreso a "trabajadores independientes y monotributistas de Clase A (con ingreso promedio de $ 17.400) y B ($ 26.100 por mes) de entre 18 y 65 años".

Será un único pago en abril. Pero, no obstante, Guzmán dejó abierta la posibilidad de que "podría repetirse si las circunstancias lo ameritan". En otras palabras, si la cuarentena se extiende más allá del 31 de marzo. Fuentes oficiales deslizaron el domingo que es algo en lo que ya están pensando. Al pronosticar que el pico de infección ocurrirá a fines de abril, desde el Gobierno admitieron que el aislamiento obligatorio podría durar, al menos, hasta pasada la Semana Santa con el objetivo de aplanar la curva de contagios.

La medida anunciada ayer apunta, de esta forma, a aliviar los bolsillos de las familias de asalariados que no reciben ningún otro tipo de ingreso en el hogar, como ser una jubilación o una pensión. "Se busca que el Estado llegue a familias que hoy no están protegidas por otras prestaciones", apuntó Moroni.

La única excepción a esta regla será la Asignación Universal por Hijo. "Porque se apuntan a dos cuestiones distintas. Esto es para atender esa situación de pérdida grave de ingresos familiares como consecuencia de la emergencia sanitaria", afirmó el titular de trabajo. Entonces, para percibirlo, las personas deberán completar sus datos en una página web, a partir de hoy que la norma será publicada en el Boletín Oficial, según adelantaron. Los requisitos: ser argentino o residente con 2 años en el país, no poseer otro ingreso y no tener un "patrimonio importante" ni "renta financiera", según explicaron. También podrán tramitarlo las trabajadoras de casas particulares no inscriptas en el régimen tributario.

Si bien quedaron para los próximos días más medidas, como la prohibición de que se realicen cortes de servicios públicos por falta de pago (a la luz y el gas se sumarían telefonía e internet), el Gobierno realizó otro anuncio ayer: un bono de $ 30.000 a trabajadores de la salud, que se pagará en tres tramos y aplicará a 750.000 empleados, incluyendo médicos, enfermeros, todo tipo de personal sanitario y administrativos del sector.

Como había adelantado El Cronista ayer, se pensaba en un pago para el universo de trabajadores informales, como medida también de contención social para evitar desbordes en el epicentro de la pandemia, que por cantidad de casos se trata de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. El Presidente culminó la jornada anoche con una recorrida por el Hospital Favaloro en La Matanza, uno de los que será reactivado para afrontar la pandemia.

Hora antes, Alberto Fernández había recibido al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a intendentes del primer y segundo cordón, tanto oficialistas como de la oposición, para sumarlos al comando unificado con la Ciudad de Horacio Rodríguez Larreta. La sinergia debe ser total, más allá de la seguridad, fue el balance del cónclave. "El 30% de las internaciones en Capital son de ciudadanos del Conurbano. Hubo garantías de que no habría discriminación", resumió una de las preocupaciones previa un alcalde.

Para ello, debe haber reciprocidad de tránsito. En esa línea, Kicillof le advirtió a los intendentes que están cercando sus distritos que no pueden hacerlo ya que es inconstitucional. "Pueden patrullar los accesos con sus fuerzas municipales, pero nada más", aclararon desde la Gobernación.