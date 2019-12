Anulan la prisión preventiva a Cristina por el Memorándum con Irán

El Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) anuló hoy la prisión preventiva a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán. En el marco de esta causa, la ex presidenta es acusada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman de encubrimiento del atentado a la AMIA por la rúbrica de este acuerdo.



En octubre pasado la causa había quedado sin detenidos cuando fue liberado el ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, luego de que se hiciera lo propio con el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini, el dirigente kirchnerista Luis D ïElía y el referente de la comunidad islámica Jorge ‘Yussuf‘ Khalil.