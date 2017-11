Anticipan recortes en la planta política del Senado

La vicepresidenta Gabriela Michetti adelantó ayer que convocará a todos los bloques legislativos a estudiar un "reordenamiento" y reducción de las "plantas políticas" del Senado para reducir el gasto. "Tenemos que ordenar las cuentas públicas pero no porque nos interesa tener los libritos bien ordenados, sino porque eso nos permite tener un país que pueda crecer, necesitamos que la Argentina crezca todos los años un poco para poder hacer que haya creación de empleo, poder tener inversiones nacionales e internacionales", sostuvo.

Sobre la reducción del gasto en el Senado, Michetti recordó que "ya hicimos un ordenamiento, cuando entramos salieron alrededor de 2000 personas que estaban en planta permanente, nombrados de una manera fuera de lugar, porque en 10 meses ni siquiera habían pasado por ninguna tarea en el Senado" y remarcó que "después se hizo un ordenamiento con un montón de gente que tenía que jubilarse y no se jubilaba". "Ahora –anticipó– vamos a hacer un control biométrico de entrada para controlar realmente si la gente trabaja o no trabaja, así que en el Senado estamos todo el tiempo haciendo un trabajo de administración de los recursos muy austera, un reformismo permanente como dice el Presidente y en mi caso personal, me recorté el 35% del gasto político de cargos y asesores que tenía para nombrar, de cada 3 cargos corté uno para dar el ejemplo".

Sin embargo, aclaró que la idea del oficialismo "no es avanzar ahora sobre la planta permanente" de empleados de la Cámara alta, aunque señaló que "sí quiero ver con los bloques cómo cada uno va a hacer su aporte".