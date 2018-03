Anticipan más inflación de la prevista pero en descenso para el segundo semestre

Aunque con un pronóstico difícil en el corto plazo, los economistas Orlando Ferreres y Jaime Campos se mostraron optimistas respecto al futuro de la inflación y la reactivación económica para el segundo semestre del año.

Ferreres, consideró que "las metas de inflación de 20- 25% para el año se quedaron chicas, son viejas, en marzo había dado 3,3% y este mes –que el impacto de todas las correcciones que fueron fuertes en tarifas y nafta– dan 6,5". El presidente de Orlando Ferreres y Asociados anticipó que subirá la inflación hasta 7% "o más" y analizó que la "tasa de interés mucho más cara hay que trasladársela a alguien, al consumidor siempre". Y relativizó el impacto de las medidas a anunciar hoy: "Van a bajar el IVA que es como hacerle cosquilla a algo pero no es un tema que va a bajar la inflación". Para todo el 2016, además, anticipó que la inflación estará por encima del 30%.

En la víspera del anuncio presidencial para bajar el IVA a la canasta básica, en El Cronsita TV, el titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), elogió que "a diferencia del gobierno anterior este gobierno admite que la inflación es un problema serio". Jaime destacó también que la actual gestión "sabe que la responsabilidad principal es del gobierno" y "el equipo económico es muy bueno, saben qué están haciendo". En el balance puso también "la herencia terriblemente complicada" a pesar de la cual se definió optimista. "El Gobierno va a bajar la inflación, no inmediatamente, hay cosas que ajustar porque sin poner en orden las variables fiscales es imposible bajar la inflación". "Lo más rescatable es que estamos frente a alguien que reconoce el problema, están tomando algunas medidas centrales, por ejemplo nunca iba a haber solución a la inflación mientras hubiera cepo, este arreglo con los holdouts la reinserta a la Argentina en el mundo entre otras cosas", consideró el economista como variables que llevarán a una baja de la inflación.

Para Orlando, "la inflación reprimida por Cristina estuvo arriba del 60%" por lo que se preguntó "en cuánto tiempo la mostrás". En ese sentido reiteró que "no es de Macri, aparece ahora porque ella la reprimió". Además, advirtió: "Este tarifazo es la mitad de lo que se necesita".

Al ser consultado sobre la responsabilidad empresarial en el alza de precios, Jaime respondió que "los empresarios en Argentina no son tan diferentes a los de Uruguay, Colombia, Perú, Chile, incluso se trata de las mismas empresas y tienen menos inflación esos países". Es más, dijo, "eran los mismos empresarios con Cristina" por lo que concluyó que "la razón de la inflación no tiene nada que ver con la conducta empresaria, tiene que ver con conductas macroeconómicas".

En ese sentido, analizó que "cuando hay muy alta inflación los precios de la economía confunden a todos, puede haber precios que se ponen altos y después se tienen que acomodar, y más cuando tenés inflación reprimida". En ese marco, se mostró muy optimista a futuro: "El pronóstico nuestro es bastante más bajo en el segundo semestre".

"El último mes importante de aumentos de precios es abril y una repercusión sobre mayo, a partir de ahí va a ser más baja la inflación y va a continuar baja hasta fin de año", consideró el economista que se permitió una broma: "Como decía Alsogaray, hay que pasar el invierno".

Ferreres también pronosticó una baja de inflación y corrección de tarifas para el 2017.

Jaime, además, evaluó positiva la visión en el exterior y las posibilidades de inversiones futuras. "El año pasado prácticamente no venían misiones empresarias, ahora han venido, de Italia, Francia, Chile, Estados Unidos".