Antes de volver, Cristina presiona al bloque del PJ para no dar quórum

Desde su autoimpuesto-exilio santacruceño en El Calafate, mientras ultima su regreso a metros del Congreso en su Instituto Patria, que ahora se rumorea sería el próximo jueves, el aviso de Cristina Fernández de Kirchner al PJ es simple: "Un peronista no puede votar el endeudamiento". Sin los Súper 8 para la militancia que filmaba Juan Domingo Perón desde Puerta de Hierro, la ex presidenta apela a delegados dialécticos.



Ayer, en radio El Mundo, la Jefa de Estado habló a través del intendente de Berazategui, de los más cristinistas del Conurbano, Patricio Mussi. "Me preocupa que nuestros legisladores permitan volver a endeudarnos. En cuatro años queremos volver a ser Gobierno y no queremos estar de nuevo 30 años pagando una deuda", sentenció uno de los caciques comunales que responden al líder camporista, Máximo Kirchner.



Mussi reiteró la advertencia que ya había esgrimido en el Congreso del PJ la semana pasada, como adelantó este diario: una moción para que el mayor órgano partidario imponga una cláusula prohibitiva para que los legisladores del FpV se abstengan de dar quórum cuando el Gobierno pretenda tratar la derogación de la Ley Cerrojo. De hecho el PJ de Chaco, con el cristinista Jorge Capitanich a la cabeza, aprobó el martes una cláusula en ese sentido y ordenó a sus diputados y senadores votar en contra del proyecto del Gobierno. Pero la grieta K, sostiene el ex oficialismo, no es votar a favor o en contra: es, directamente, sentarse en el recinto.



Ahora, con el aviso, llegó una amenaza al partido, en la previa de sus internas del 8 de mayo con frenéticas negociaciones para sintetizar una conducción colegiada que contenga a todos los sectores, encabezada por el sanjuanino José Luis Gioja. "Estamos trabajando en una lista de unidad y si llega a ser Gioja, lo digo con el respeto que me merece, me gustaría que diga cuál es su posición para pagarle o no a los fondos buitre", lanzó Mussi.