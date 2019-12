Antes de su asunción, Alberto se emocionó al recordar a su madre que no lo verá presidente

A horas de asumir como el nuevo presidente, Alberto Fernández sostuvo que esto “es todo muy conmocionante” y entre lágrimas recordó a su madre que murió este año y no llegó a verlo convertido en presidente.

“Ella era todo para mí”, dijo Alberto emocionado al contar que por unos meses su madre no llegó ni a enterarse sobre su candidatura presidencial.

"Lo que soy, la senda de la decencia, eso me lo inculcó ella, lamentó mucho que no esté”, señaló muy sensibilizado esta mañana en diálogo con radio Con Vos.

Luego al hacer referencia a su hijo contó que "está bien, un poco disfrutando y otro poco padeciendo. Está siempre acompañándome. Estoy contento con él y él está orgulloso de mí. Sabe que todo lo que hago lo hago por ellos, por los que vienen. Solo gratitud tengo con él".

Al hacer referencia a los objetivos de su mandato señaló: "Voy a trabajar incansablemente para que haya menos pobres, para que todos tengan trabajo, para que desaparezca el hambre de la Argentina, que la deuda no nos postergue, por una justicia digna, un servicio inteligente que deje de investigar a nosotros".

Agregó que "el tiempo dirá cuánto" logró hacer de lo que quiso y asumió que tiene una "suerte enorme" porque "millones de argentinos quieren lo mismo que yo".

Habló de la bandera de la "solidaridad" en la política recordando al ex presidente Raúl Alfonsín, el primero del retorno de la democracia, y mencionó también la necesidad de "tender la mano para sacar del pozo" a la gente que la está pasando mal, que será prioridad en su gobierno.

Asumió que este objetivo requiere "un esfuerzo enorme de todos", y dejó claro que "no habrá ni persecución ni venganza" en su gobierno.

"A los que tienen miedo a la persecución y la venganza, no van a contar conmigo para eso, no creo en eso, he vivido y no la he pasado bien con ese tipo de lógica. En mi gobierno no habrá ni persecución ni venganza", dijo y recordó que esas actitudes dejaron a los argentinos "en este lugar horrible en el que estamos".

Poco antes, el futuro mandatario se había expresado a través de su cuenta de Twitter: "Gracias a todos y a todas por el apoyo y los mensajes de cariño. Empieza una nueva etapa y tenemos el desafío de poner a nuestra querida Argentina nuevamente de pie. Sé que cuento con ustedes. Cuenten conmigo”.