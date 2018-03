Antes de decidir el futuro procesal de Cristina, Bonadio ordena unas últimas pruebas

El juez Claudio Bonadio ordenó nuevas medidas de prueba en la causa ‘Los Sauces‘, solicitadas por alguno de los imputados en sus indagatorias; pidió ampliar la declaración de un empleado del detenido empresario Lázaro Báez y dispuso ampliar el peritaje contable para saber cuánto dinero ganó la firma de la ex presidenta Cristina Fernández año por año.



Según indicaron a DyN fuentes judiciales, el juez quiere que el Cuerpo de Peritos del Poder judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública amplíe el peritaje y establezca el porcentaje de ganancia por los alquileres percibidos por ’Los Sauces’ ‘año por año‘, diferenciados “en locales comerciales y de vivienda”.



Bonadio le tomó declaración entre fines de febrero y principios de marzo a la ex presidenta Fernández, a sus hijos Máximo y Florencia, al detenido Báez y al empresario Cristóbal López, pero aún no les resolvió la situación procesal.



En la causa penal se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de empresarios beneficiados con obra pública durante el gobierno anterior -Báez y Cristóbal López-, a través del pago simulado de alquileres a los Kirchner por medio de la sociedad ‘Los Sauces‘.



Según dijeron a DyN fuentes judiciales, en los últimos días la fiscalía amplió la acusación e imputó a un grupo de empleados del Banco Nación de Santa Cruz por unos cheques sospechados en la maniobras.



Mientras, Bonadio dispuso hacer lugar a una serie de medidas que habían solicitado los imputados en sus indagatorias, como parte de la prueba que requirieron en su defensa.



En tanto, Florencia Kirchner había solicitado en su descargo “el levantamiento del embargo de su sueldo como empleada o directora de Los Sauces SA”, pero el juzgado le avisó que esa medida cautelar no había sido dispuesta en este expediente, sino en el caso ‘Hotesur‘, en manos del juez Julián Ercolini.



El juez Bonadio dispuso ampliar la declaración indagatoria de Claudio Bustos, un empleado de Báez que admitió que firmó cheques para pagar alquileres a favor de Néstor Kirchner hasta octubre de 2010 por la renta de departamentos a la sociedad ‘Los Sauces‘, de la familia del fallecido ex presidente, y dijo que cumplió órdenes de Martín Báez.



Ahora el juez dispuso fijarle audiencia para el próximo 7 de abril, se señaló.