Antes de conocerse la carta de Cristina Kirchner, Cafiero negó próximos cambios de gabinete

A las 16 en punto, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio en sus redes, en la previa del doble aniversario del oficialismo de hoy. Apenas un par de horas antes de que la Vicepresidenta hablara de "funcionarios que no funcionan", en una entrevista con El Cronista, Santiago Cafiero remarcó que "no habrá cambios de gabinete".

"Las decisiones las toma el Presidente", afirmó el jefe de los ministros. Además, también en sintonía con la carta, destacó la gestión económica del gobierno cristinista, en contraposición con la era de Cambiemos. "Macri no hace ningún aporte", reprochó al acusar que hay una "oposición de trolls y zócalos de TV".

- El Gobierno busca retomar la relación con empresarios y, en el medio, desde la oposición se vuelve a instalar que peligra la propiedad privada por el caso Etchevehere...

- Opinar sobre la oposición… ya opinan mucho ellos. Nosotros creemos en un desarrollo económico con la creatividad del sector privado. No existe una sociedad que se realice sin Estado ni tampoco una que se realice sin sector privado. Lo que hay que buscar es que ninguno de ellos suprima al otro. El peronismo nunca tuvo una mirada de suprimir al sector privado, lejos de todo lo que se ha escrito, ni el histórico ni el de la última etapa. Con Néstor Kirchner aumentaron las exportaciones y la capacidad productiva del país. Y el pico de nivel de exportaciones lo tuvimos con el gobierno de Cristina, no con el de Macri, que era supuestamente pro-mercado. Con él perdieron todos, los grandes, los chicos, los medianos. Un puñado de amigos de él es el único que ganó plata. Cristina se fue sin deuda, creciendo, con dificultades, claro.

- El propio Alberto Fernández la criticaba en ese momento...

- Fue un gobierno que tuvo tensiones económicas, que no tenía resuelto el frente externo, que se veía impactado por la recesión de su principal socio comercial, Brasil. Todo eso es real. Ahora, era un país desendeudado, y creció a 2 puntos en 2015, y con una inflación muy por debajo de la de Macri.

- ¿Qué piden los empresarios con los que almuerza el Presidente, como Paolo Rocca?

- No vienen a pedir. Los que se sientan tienen que saber que lo que tienen que decir con claridad es lo que vienen a aportar, no a pedir.

- ¿Y están dispuestos a aportar?

- Todos siguen viviendo e invirtiendo en este país, a pesar de que se diga que hay una gran fuga de empresas…ya hay más desmentidas de fake news de empresas que se van que las empresas que se fueron.

- ¿Cómo está la relación con Cristina?

- La Vicepresidenta trabaja permanentemente con el Presidente. Ella está abocada a la tarea legislativa. Se logró un funcionamiento en el Senado en tiempo récord. Ya hubo más sesiones en pandemia que el año pasado. Hay como una obsesión permanente con ella, es parte de ese modelo de negocio político y periodístico que vende ponerla a ella en una situación casi vengativa. No tiene nada que ver con lo que es ella ni con lo que aporta a este proyecto.

- ¿No tiene una agenda propia...?

- Es siempre una agenda conjunta. Las decisiones las toma el Presidente pero hay mucha complementariedad entre Cristina y Alberto, en ideas, en debates. En muchas cosas se ponen de acuerdo y en otras no pero pueden avanzar.

- ¿No hacen una autocrítica por una reforma judicial que terminó cajoneada?

- No está cajoneada, tiene media sanción, hubo otros temas que surgieron en el camino, pero se tendrá que debatir en Diputados. Ahora habíamos dicho que queríamos hacer una reforma de la Justicia para acercarla a la población. Sin embargo, antes de enviar el proyecto la oposición ya se manifestó en contra y ni lo habían leído. Hay una parte de la oposición que busca hacer ruido, no es toda. Hay otra parte que trabaja, con la que se puede abordar una agenda. La otra, la que busca cierta notoriedad mediática o en redes sociales, se ven más empujados por esa pulsión que en cumplir un rol colaborativo...no con el gobierno, con el país. ¿Cuál es el aporte de la oposición en este tiempo de pandemia?

- ¿Cuál es el de Macri?

-Ninguno. Distorsiona lo que es la pandemia, no la conoce ni las tareas que hacemos todos los argentinos. Distorsiona el país que dejó. Pero yo no le pido nada al ex Presidente. Lo que creo es que hay que preguntarle a esa oposición es qué hizo estos meses. Que nosotros cometimos errores, no tengo dudas, pero porque hicimos. A esa oposición de trolls y de zócalos de TV hay que preguntarle qué proyectos alternativos llevaron.

- Hablando de errores: ¿en necesario recalibrar el Gabinete?

- No va a haber cambios. Es un equipo que viene funcionando muy bien, que en pandemia generó políticas públicas de escala inéditas en nuestro país. En tiempo récord llegamos a 9 millones de argentinos con el IFE, a 3 millones de trabajadores con los ATP, hicimos 12 hospitales modulares. En enero veíamos las imágenes que en China hacían un hospital en 10 días, acá lo hicimos en 21 días. Más chico (risas), no te quiero engañar, pero hicimos 12. Nos eligieron para producir la vacuna, lanzamos un satélite...

- ¿Se está evaluando en el Gobierno suspender las PASO 2021?

- Hoy el cronograma es el que está establecido. Lo que genera la pandemia es mucha incertidumbre, lo que refleja cierta inquietud de si se podrá cumplir ese cronograma o no. Todavía no te podría decir nada porque no hay certezas de que la pandemia continúe con tanta virulencia, pero tampoco que en el momento de mayor frío (por el invierno del año que viene) se pueda cumplir el cronograma. Ahora tampoco puedo decir que está en estudio suspenderlas, estamos muy abocados a la tarea de la pandemia,

- Entonces es por ahora apenas una hipótesis en la que no se está trabajando. Igual necesitarían un acuerdo con la oposición en el Congreso. ¿Hay un plazo para llevar esa discusión?

- No, no hay plazos. Si se llegar a suspender, será a partir de un tratamiento con el Congreso, ahí se expresarán todas las voces.

- Un proyecto que se está esperando en el Congreso es el del aborto: ¿Se enviará este año?

- No hay ninguna duda de qué piensa el Gobierno con respecto a la legalización de la interrupción del embarazo. Lo que pasa es la cuestión de los tiempos legislativos. Hoy nosotros estamos abocados a la gestión de la pandemia, siempre es un compromiso de enviarlo cuando se den las condiciones. Si las condiciones se cumplen este año, se enviará. Pero eso no lo sabemos.