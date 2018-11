Antes de Navidad el FMI desembolsa el tercer tramo, de u$s 7600 millones

El tercer desembolso del Fondo Monetario Internacional, por u$s 7600 millones, estaría disponible antes de Navidad. Así lo estiman dentro del Gobierno, ya que durante la última semana de diciembre las oficinas del organismo internacional estarán cerradas por receso de las fiestas. Por este motivo, la reunión del Directorio Ejecutivo, en la que el Board debe aprobar lo elevado por la misión técnica, se prevé que será antes del 24 de diciembre.

Con estos u$s 7600 millones, los desembolsos acumulados hasta el momento por parte del FMI para la Argentina, dentro del marco del préstamo stand-by, llegarán a los u$s 28.300 millones, prácticamente la mitad de los fondos destinados en el crédito por unos u$s 57.000 millones a tres años.

Esa cifra, sumada a los u$s 11.000 millones previstos para marzo (con lo que los desembolsos llegan a pesar un 70% del total), marcan el fuerte respaldo a la política económica instrumentada por Mauricio Macri. De hecho, para llegar a que el organismo acceda a dar el préstamo más grande de la historia del FMI a la Argentina, fue clave el apoyo internacional, justo en el año de la presidencia argentina del G20.

Para llegar a este tercer desembolso el 16 de noviembre terminó la revisión encabezada por el italiano Roberto Cardarelli. Ayer, en un comunicado el economista elogió al Gobierno "por sus continuos esfuerzos para avanzar en su programa de reforma económica, incluido el apoyo político para la aprobación del presupuesto".

En ese documento manifestó que confían en que se cumplirá objetivo fiscal en 2018 y que la aprobación del Presupuesto para el año que viene "apuntan al compromiso claro de las autoridades para abordar una vulnerabilidad clave de la economía argentina. La eliminación del déficit fiscal primario es un paso necesario para reducir las necesidades de financiamiento del gobierno y colocar la relación deuda / PBI en una trayectoria descendente".

En la declaración tuvo un párrafo especial sobre la política monetaria, vedette del acuerdo sellado con el FMI en septiembre. Como en anteriores oportunidades, e incluso a pesar de que ahora hay "bandas de flotación", desde el organismo marcan como clave "el compromiso de las autoridades con un tipo de cambio determinado por el mercado" ya que "fortalecerá la credibilidad del marco de política monetaria y aumentará la resistencia a los shocks externos".

Mantienen su postura de que el BCRA no debe esterilizar tras una probable intervención en el mercado cambiario. El temor a una nueva "bola de Lebac" (o del instrumento que sea) sigue latente. "Dada su naturaleza no esterilizada, una calibración adecuada de dichas compras de dólares garantizará que la postura de la política monetaria siga conduciendo a una rápida reducción de la inflación y de las expectativas de inflación", aseguran.

Al "plan Sandleris" lo calificaron de "efectivo para estabilizar a los mercados financieros luego de la extrema volatilidad experimentada en agosto y septiembre" y que "la implementación firme de su marco de política monetaria y una comunicación clara por parte del BCRA seguirán siendo esenciales para guiar las expectativas del mercado".