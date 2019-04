Ante los senadores del PJ, Lavagna habló de un "modelo acabado"

"Muy, pero muy bueno". Así definían cerca del senador Miguel Ángel Pichetto el clima en el que se desarrolló la reunión que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna mantuvo esta mañana con el bloque justicialista del Senado, donde repitió una vez más lo que viene diciendo cada vez que le preguntan por su eventual candidatura a presidente: que será una realidad sólo si lo es por "consenso" y bajo la premisa de construir un "gobierno de unidad nacional" que logre por fin dar vuelta la página de la grieta que hoy divide a la Argentina.

Por si algún legislador todavía tenía dudas sobre su posición, el economista se los dejó claro: ir a una interna dentro del espacio de Alternativa Federal no está siquiera contemplado entre las opciones que maneja para lanzar su candidatura de cara a octubre.

La referencia no es menor teniendo en cuenta que la reunión con los senadores se desarrolló mientras crece la polémica entre el ex ministro y los principales referentes del espacio peronista AF, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, que insisten en que la mejor vía de construcción es dirimir las candidaturas en las primarias. No es la visión de Lavagna, claro, que no parece dispuesto a esta altura a cambiar de parecer. "Si no es por consenso, no me interesa", venía de plantear en una entrevista por Crónica TV emitida el martes por la noche y lo reiteró ante los legisladores.

El tono mesurado y prudente que lo caracteriza, casi una marca personal del economista, cayó bien en el bloque del PJ, hay que decir, en contraste con las pasiones encontradas que despierta la polarización extrema entre el marcrismo y el kirchnerismo a ambos lados de la grieta.

Luego del encuentro, hubo un espacio para la distensión entre Pichetto y Lavagna que sirvió también para exponer públicamente la ansiedad que genera entre los sectores que lo apoyan que el exministro no termine de lanzar formalmente su candidatura a presidente.

"El reloj va corriendo, pero todavía no llegó, la ley marca otros tiempos", señaló el ex ministro ante la consulta de la prensa sobre el tema. Rápido de reflejos, el rionegrino le puso presión, siempre en tono de broma: Lavagna "tiene un reloj de arena".

De la cita, organizada por el propio Pichetto, participaron Eduardo Aguilar (Chaco), Inés Blas (Catamarca), Julio César Catalán Magni (Tierra del Fuego), María Teresa González (Formosa), Pedro Guastavino (Entre Ríos), Dalmacio Mera (Catamarca), José Ojeda (Tierra del Fuego), Guillermo Snopek (Jujuy), Rubén Uñac (San Juan), Alfredo Luenzo (Chubut), Mario Pais (Chubut), Ada Itúrrez de Capellini (Santiago del Estero), Cristina López Valverde (San Juan) y Carlos Espínola (Corrientes).

No estuvieron, en cambio, el cordobés Carlos Caserio (tenía un viaje previsto que no podía postergar) ni el salteño Rodolfo Urtubey, senadores que responden a Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey respectivamente, ambos referentes centrales de AF. Cerca de Pichetto se apuraron a aclarar sobre esas ausencias: "No hay que ver internas en ellas".

"Estoy construyendo consensos", se limitó a responder Lavagna al dejar el Senado ante la consulta obligada de si su candidatura presidencial ya es o no una realidad.

"Mi tarea es generar consensos dentro del justicialismo, pero también con otros espacios", abundó el economista, para luego insistir en que "sin un Gobierno de unidad nacional va a ser muy difícil" avanzar en una salida de la crisis económica.

"Las candidaturas son accesorias", dijo.

Lo importante para Lavagna es "no ser arrastrados a ninguno de los dos lados de la grieta (porque) repetir uno u otro Gobierno que ya fracasaron no es la solución".

"Modelo acabado"

Respecto del contenido de la reunión con los senadores, señaló que hablaron sobre "la realidad nacional" y remarcó: "Sabemos que hay una insatisfacción muy grande en la Argentina".

Según el ex ministro, y en ese tono lo planteó también ante los legisladores, "la Argentina tiene grandes posibilidades" para destrabar la situación actual si logra una construcción amplia con diversos espacios políticos.

También Pichetto se mostró satisfecho por el resultado del encuentro que él mismo encargó de gestar: "Ha sido una muy buena reunión. Hemos hablado de una Argentina que tiene futuro, que produce. Estamos muy satisfechos con este diálogo".



Fuentes que participaron del encuentro dejaron trascender luego que el ex ministro trazó un panorama muy negativo de la economía y que en su evaluación volvió a recalcar la necesidad de renegociar el acuerdo con el FMI.

Sobre la grave situación de las PyMEs, los indicadores negativos en cuanto al empleo y las expectativas económicas, para el ex ministro "todo marca un modelo acabado".