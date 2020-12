Ante la inquietud empresaria, el Gobierno promete extender el paquete de asistencia en pandemia

Con la economía habiendo caído en octubre más de 7 puntos, y con expectativas negativas entre el empresariado acerca de un 2021 en el que se reinstauren restricciones de circulación si arrecia una "segunda ola" de coronavirus, el Gobierno salió este miércoles, antes del fin de semana largo que deja este año la Navidad, a calmar las aguas y asegurar que la asistencia económica continuará cuanto sea necesario.

Advirtiendo el clima pesado, el presidente Alberto Fernández dio la primera señal el martes al visitar Concordia, una de las ciudades donde más creció la pobreza en estos años. Desde la localidad entrerriana, el mandatario aseguró que "cada hombre y cada mujer que está en el pozo de la pobreza tiene que saber que hay un gobierno nacional que no los va a dejar solos, que va a estar a su lado, no los va a desamparar y no los va a olvidar”.

Este miércoles, la vicejefa de gobierno, Cecilia Todesca, afirmó hoy que el Gobierno "no le va a soltar la mano a los empresarios ni a los trabajadores".

Si bien Todesca subrayó en declaraciones televisivas que el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) finalizó este miércoles, "ya está en la cancha el Repro II para enero y febrero y, si es necesario, marzo o abril". En efecto, el Programa de Recuperación Productiva (Repro II) subsidia con $ 9000 a cada trabajador de una empresa en crisis, la cual debe pasar ciertos controles y cumplir condiciones fijadas por el Ministerio de Trabajo antes de recibir la ayuda. El beneficio, por ahora, solo puede solicitarse dos veces.

En la senda de ofrecer paliativos, esta semana el ministerio de Desarrollo Productivo comprometió un paquete de apoyo económico a empresas recuperadas y autogestivas, entre las que se destacan la entrega de Aportes No Reintegrables (ANR) por $ 280 millones y la creación de mecanismos para facilitar la toma de créditos con el Banco Nación.

A su vez, esta semana el titular de la cartera productiva, Matías Kulfas, se comprometió ante dirigentes empresarios y sindicales a trabajar durante el verano en un proyecto de "Compre Argentino" que mejore la integración de la cadena productiva con bienes fabricados en el país, de manera que las pymes se beneficien de la mejor situación económica y financiera que afrontan estas empresas.