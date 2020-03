Ante el derrumbe del crudo, el Gobierno estudia medidas para sostener las inversiones en Vaca Muerta y Chubut

Frente al desplome de los precios internacionales del petróleo en un lunes "negro" (el crudo Brent, referencia para Argentina, cayó un 26,5% y cerró a u$s 33,45 por barril), el Gobierno convocará en el corto plazo a las petroleras para analizar medidas que garanticen las inversiones, la continuidad de la actividad y que, en definitiva, ayuden a mantener el empleo en las cuencas productivas.

Vaca Muerta está desde hace siete meses en una grave crisis, primero por el congelamiento por decreto de los precios de los combustibles, después por el elevado riesgo país que impide financiar inversiones y ahora por la situación mundial, que deja a los precios por debajo del break even (punto de equilibrio) de varios campos.

Según contaron fuentes oficiales, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se encontró ayer con el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, para empezar a estudiar un mecanismo que sostenga la producción, principalmente en Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

La medida, aseguraron, no será la implantación de un precio sostén o "barril criollo", que es lo que habían empezado a deslizar hace unos días algunas productoras no integradas como solución en el corto plazo.

Ese mecanismo se utilizó en la Argentina entre 2015 y 2017, cuando otra baja de los precios en el mundo hacía inviables algunos proyectos.

Ahora, se intentará cuidar a Vaca Muerta y también a la Cuenca del Golfo San Jorge, que abarca el sudeste de Chubut y el noreste de Santa Cruz.

Un camino sobre el que especulan los analistas es una baja temporal de las retenciones, que están en un 12%, pese a que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada en diciembre facultó al Gobierno a bajarlas a un 8%.

"Analizamos la evolución del precio internacional del crudo y medidas posibles por el contexto. El objetivo es garantizar el trabajo de los argentinos y en los próximos días el Gobierno va a convocar a los actores del sector para buscar alternativas", avisaron a El Cronista en las cercanías de la Casa Rosada.

Allí, entienden que "así como cuando a principios de año un episodio de política internacional (la tensión bélica entre Estados Unidos e Irán) disparó el precio del petróleo y eso hizo que las empresas pidieran aumentos, ahora hay que buscar mecanismos de consenso para que esto no impacte en sus inversiones".

El número uno de una petrolera opinó, en off the record, que el Gobierno debería plantar un barril interno en torno a los u$s 50 y "no tocar el precio en pesos del surtidor", de modo que los equipos activos puedan seguir perforando petróleo.

El ex secretario de Recursos Hidrocarburíferos entre diciembre de 2015 y abril de 2017, José Luis Sureda, dijo: "Esta vez deberían negociar un precio que ponga a cero lo acumulado desde el DNU 566 a la fecha. Y el dinero de más que signifique tal precio de equilibrio, debería descontarse de situaciones futuras, una suerte de tracking account de estabilización".