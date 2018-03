Ante Bonadio, Cristina denunció persecución y pidió ser sobreseída

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner negó ayer los cargos por lavado de dinero en la causa Los Sauces y denunció que es víctima de una persecución política y judicial, al prestar declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio, que ahora tiene diez días para definir su situación procesal. En medio de un importante operativo de seguridad en los Tribunales de Comodoro Py, la ex mandataria cumplió con la citación y estuvo nuevamente cara a cara con Bonadio, quien ya la procesó en la causa dólar futuro.

Por escrito, Cristina se quejó de que es investigada por dos jueces a raíz de un mismo hecho, ya que además de ser indagada por el alquiler de inmuebles en el caso Los Sauces tiene otro proceso abierto por Hotesur, a raíz del alquiler de sus hoteles. "Son dos causas judiciales con dos jueces diferentes por un mismo y único hecho, y con idénticos protagonistas: contratos de alquiler de inmuebles suscriptos con los mismos contratistas de obra pública. Un verdadero escándalo jurídico y político", sostuvo.

En el documento de 45 carillas, la ex presidenta sostuvo que hay una "violación de garantías" en su contra y que la acusación de Bonadio es "ridícula" y "absurda". "Resulto objeto de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes en nuestro país, al menos en los períodos democráticos, y que en mi caso particular se extiende a mis hijos Máximo y Florencia Kirchner", expresó.