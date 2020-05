Aníbal Ibarra y un abogado de Cristina Kirchner fueron contratados como asesores en el Enargas

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) contrató al ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, y a Roberto Boico, abogado que defendió a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa judicial por el memorándum con Irán.

Los dos serán asesores del ente que regula el transporte y la distribución de gas natural y fueron contratados por ocho meses, entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2020, bajo la figura de la "Locación de Servicios".

Las contrataciones se materializaron el viernes 22 de mayo, a través de la Resolución 59/2020 del Enargas, firmada por su interventor, Federico Bernal, según anticipó Clarín. La norma todavía no fue publicada en el Boletín Oficial.

Antecedentes

Ibarra, que gobernó la Ciudad de Buenos Aires entre 2000 y 2006, fue destituido en un juicio político que llevó adelante la Legislatura por su responsabilidad en el incendio del 30 de diciembre de 2004 en boliche Cromañón. Esa noche murieron 194 personas.

El ex funcionario luego se desempeñó como legislador de la Ciudad y es hermano de Vilma Ibarra, actual Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia y mano derecha del presidente, Alberto Fernández, además de ser su ex esposa. Es decir, el nuevo asesor del Enargas es el ex cuñado de Alberto.

Su designación puede generar otra polémica. En enero, Aníbal Ibarra había sido contratado como asesor del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que preside Miguel Pesce.

En ese entonces, el Movimiento Cromañón, que integran los familiares de las víctimas de la peor tragedia de la Argentina, rechazó su vuelta al Estado.

Boico, por su lado, es abogado de la actual vicepresidenta y fue juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

Ante la consulta de El Cronista por sus contrataciones, que generaron ruido en el sector por la nula experiencia de ambos abogados en materia de gas natural, fuentes del Enargas explicaron que no todos los que trabajan en el organismo conocen sobre el gas, sino que hay expertos en Derecho Administrativo y otros especialistas en regulación económica.