Aníbal Fernández salió al cruce de las sospechas y criticó a Ritondo

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández replicó hoy al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que lo había vinculado a los fugados Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, y criticó el operativo montado para dar con el paradero de estos delincuentes.

"Le informo que sus prófugos no andarían por ningún 'submundo' sino por la casa de la suegra y la verdulería", señaló Fernández en su cuenta de la red social Twitter.

Fernández criticó el operativo de seguridad que encabeza Ritondo, y ratificó que la responsabilidad de "localizar vivos" a los "delincuentes que tanto los ayudaron en la campaña" -en relación a los responsables del denominado triple crimen de General Rodríguez-, es de la gobernadora María Eugenia Vidal "y sus ministros".

Durante la mañana, Ritondo aseguró que Aníbal Fernández "está involucrado con todo lo que tiene que ver con el submundo de Quilmes" y agregó que "tiene que ver con muchas cosas que pasan en esa zona. Porque donde se toca está la foto de él o tiene vinculación con él".

El ex funcionario nacional replicó: "Es tan preciso el operativo de Ritondo que ni siquiera custodia los domicilios de los familiares de los asesinos. Pero mejor culparme a mí".

"Les tengo noticias a la gobernadora Vidal y a su ministro: La campaña se terminó", afirmó Fernández, y agregó: "Todos nos hemos sacado decenas de miles de fotos y seguiremos haciéndolo porque, no hay razones para negarse ante quien lo solicita de buena fe y no hay forma de distinguir a quienes no lo hace de la misma manera".

A siete días de la fuga de Schillaci y los hermanos Lanatta, efectivos de cuatro fuerzas federales se sumaron hoy al operativo de seguridad, según informó Ritondo en radio.