Aníbal Fernández, irónico tras la captura: “Lo agarro un bache”

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández ironizó hoy sobre la captura de uno de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez, Martín Lanatta, tras volcar la camioneta en la que se trasladaba en la provincia de Santa Fe, al afirmar que lo agarró un bache.

“Lo agarró un bache. Ahora, que lo custodien como corresponde que queremos conocer los términos del arreglo de la fuga con urgencia”, escribió el ex funcionario kirchnerista en su cuenta de la red social Twitter.

Fernández, quien fue vinculado por Lanatta con el triple crimen, aseguró que “autoridades nacionales y provinciales son responsables de proveer seguridad adecuada al triple asesino para llegar a la verdad de la fuga”.

El ex jefe de Gabinete también cuestionó al “periodismo basura y su particular relato” que lo vincula a la fuga de los delincuentes de la cárcel de máxima seguridad de General Alvear. “El periodismo basura que me acusó de organizar la fuga desde mi casa, y después de asistirlos ahora dice que la captura me perjudica a mí”, escribió.

También se preguntó si tras esta captura “nos enteraremos ahora de lo que cobraron por la operación electoral con Lanata-Cambiemos”, en referencia a la entrevista que el delincuente le dio al periodista Jorge Lanata en la que lo acusó de estar vinculado con el triple crimen de la efedrina.

Además, el ex funcionario se ocupó de responder las ironías de tuiteros que hicieron chistes con la coincidencia de la triple captura con el día de su cumpleaños.

Luego de la fuga del 27 de diciembre pasado, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, vinculó al ex jefe de Gabinete con la fuga de los tres condenados, al afirmar que Fernández estaba vinculado son “el submundo de Quilmes” por donde supuestamente pasaron los delincuentes durante los 13 días que duró el escape.