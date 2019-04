Aníbal Fernández: "Veo un posible acercamiento de Massa a Cristina"

El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró hoy que ve "posible un acercamiento de Massa a Cristina” de cara a las elecciones de octubre y le envió un guiño al tigrense, al afirmar que es "el único que construyó un espacio propio"

“Sergio Massa es el único que construyó un espacio propio y no se cuál es su pretensión”, afirmó, durante una entrevista en FM La Patriada.



Por otra parte, Fernández sostuvo que la situación en la que se encuentran hoy los sectores más vulnerables a raíz de las políticas adoptadas por Cambiemos "es catastrófica” y aseveró: “Estamos en una situación imposible de dominar en cuanto a la pobreza”.

A su vez, el ex funcionario de Cristina Kirchner criticó al Gobierno por tratar "de hacer marketing antes de las elecciones, y no se les pasa por la cabeza ver cómo dar solución a los problemas del pueblo”.

En relación a las medidas que el Gobierno quiere impulsar para aliviar la difícil situación económica de los sectores más desprotegidos, adelantó que “va a terminar siendo un crédito blando y minúsculo”.

También le apuntó a la falta de confianza que despierta el Gobierno: “Si el presidente (Mauricio Macri) dijo que bajó la inflación y otras pantomimas, no podemos creerle ahora”.



Fernández desestimó la posibilidad de que el Gobierno pueda cumplir las metas del acuerdo con el FMI. "No se van a poder cumplir ni de casualidad”, afirmó. Y agregó: “Ya recibieron u$s 56.300 millones otorgados por el Fondo Monetario Internacional que ya se fugaron”.

Sobre su futuro político, dijo: “Sigo con mis intenciones de ser candidato a concejal en Pinamar”.



Para finalizar, Fernández se refirió a la situación judicial de Florencia Kirchner, quien sigue en Cuba haciendo un tratamiento médico y se resiste a regresar al país pese al requerimiento del tribunal TOF 5 que debe juzgarla en la causa Los Sauces.

“El conflicto es de la Justicia, no de Florencia, que está pasando un mal momento y no tiene sentido que vuelva”, concluyó Fernández.