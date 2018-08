Aníbal Fernández: "Centeno habla como Monzón pero escribe como García Márquez"

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández minimizó el contenido de los cuadernos sobre la presunta corrupción en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo y sostuvo con ironía que el ex chofer Oscar Centeno, "habla como (Carlos) Monzón pero escribe como (Gabriel) García Márquez".

"No se sabe qué hacía Centeno en las reuniones que dice que presenció, donde encima no estaba ni su jefe. Nadie puede creer la seriedad de esto, donde Centeno habla como Monzón, pero escribe como García Márquez", ironizó el dirigente kirchnerista en referencia al ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta que se declaró autor de los cuadernos. En declaraciones radiales, Fernández enfatizó que no existen pruebas fehacientes en la causa que lleva el juez federal Claudio Bonadio, y que "lo que hay son fotocopias de fotocopias porque cuadernos no hay ninguno".

Además, afirmó que "ningún empresario ha probado, hasta ahora, lo que ha dicho como arrepentido", y advirtió que "están enchastrados hasta las orejas para conseguir financiamiento en el futuro". "Encima la plata no aparece, a diferencia del Lava Jato donde se podía trazar el recorrido", acotó.