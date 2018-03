Aníbal F. sobre su procesamiento por el plan Qunita: “¿Qué tengo que ver con eso?

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández se desligó hoy del supuesto fraude en el Plan Qunita, que consistía en el otorgamiento oficial de kits maternales para mujeres embarazadas, por el que fue procesado y embargado, al asegurar que no tiene que ver “absolutamente nada” con eso.

El ex funcionario kirchnerista recordó que la planificación del Plan Qunita terminó a principio de febrero y que él asumió como jefe de Gabinete "el 26 de febrero", por lo que se preguntó: "¿Qué tengo que ver con eso? Absolutamente nada".

"Lo que se discute en el expediente es una denuncia penal. Pero la discusión que están teniendo específicamente con mi persona como jefe de Gabinete es un tema de gestión: yo me comporté como me dice el derecho que tengo que comportarme", sostuvo el ex candidato a gobernador bonaerense en diálogo con radio Del Plata.

Al respecto, profundizó: "He hecho todo lo que tenía que hacer. Ni una sola impugnación y todos los dictámenes están firmados por Legal y Técnica de cada uno de los ministerios" y remató: "Lo que hice está bien hecho". Ayer la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Aníbal Fernández, del ex funcionario kirchnerista Daniel Gollán y siete proveedores del Estado, por supuesto fraude en el Plan Qunita, que consistía en el otorgamiento oficial de kits maternales para mujeres embarazadas.

‘En el expediente hay dos líneas: por un lado la explicación respecto de lo que es la presunción de legalidad de los actos administrativos. Cuando llega un expediente, mucho más a mano del jefe de gabinete, uno no puede revisar lo que se hizo. Tengo que recurrir a cada uno de los pasos técnicos. Esa es la presunción que el derecho administrativo me garantiza‘, detalló.

Y agregó: ‘Otra teoría es que si una licitación tiene 20 pasos y ya estamos terminándola y encontramos que en el uno o el dos hay un vicio, se impugna esa licitación porque esa cadena de actos coligados no se puede romper. Cuando llega al jefe de Gabinete, uno revisa eso‘.