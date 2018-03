Aníbal F., sobre el video de Martín Báez: “No sé de qué es. ¿Contar plata es ilícito?”

Entrevistado en televisión, el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández evitó pronunciarse sobre el video que difundió Canal 13 que muestra a Martín Báez, el hijo del empresario Lázaro Báez, contando millones de dólares en una sala de “La Rosadita”, la financiera que funcionaba en un edifico de Puerto Madero ligada con la investigación conocida “La ruta del dinero K”. Pero sí preguntó si "contar plata es un delito" y aprovechó para tomar distancia del empresario kirchnerista.

“No quiero opinar, no sé de que se trata, lo acabo de ver acá”, respondió cuando, en el programa Animales Sueltos de América TV Alejandro Fantino le preguntó por el video de Martín Báez.

Ante la insistencia, añadió: “No sé que es, me gustaría saber qué es. Es ‘La vida de los otros’ (una película sobre un espía en la Berlín comunista). Yo a Báez lo vi una sola vez que yo recuerde. Una vez lo saludé y no lo conozco, no sé quién es, no sé qué hace, no sé de qué vive, entonces, ¿cómo voy a opinar? No opino sobre temas que no conozco”.

#AnimalesSueltos > Aníbal Fernández dice que no le importa lo que declare Martín Lanatta https://t.co/dzOQ7s3cYv — América TV (@AmericaTV) 16 de marzo de 2016

Y entonces siguió este diálogo:

Fantino: Pero como argentino, ¿qué te produce esto?

Aníbal Fernández: No sé qué es.

Fantino: Es el hijo de Báez contando plata….

Aníbal Fernández: Pero no sé que es. ¿Contar plata es ilícito en el país? No lo sé, no sé de qué es. En todo caso, ellos las explicaciones se las deberán dar a las autoridades de la AFIP y a cualquier juez o fiscal que entienda que eso es un ilícito, pero no a mí que no sé qué es el tema.

Al exjefe de Gabinete le preguntaron también qué siente “cuando se dice que en los 10 años kirchneristas se robaron miles de millones de dólares”, a lo que respondió con su estilo: “Una pelotudez. Es muy difícil fumarse las cosas que se dicen ahí, siete ocho mil palos… No conocen a Cristina, sería incapaz de hacer eso”.

Fantino: ¿De robarse un peso?

Aníbal Fernández: Totalmente.

Fantino: ¿Y lo que la rodeaba?

Aníbal Fernández: Me animo a hablar de Cristina porque no tengo dudas de lo que hace, de cómo vive y de cuál es su forma de actuar.

En la entrevista, el exfuncionario habló de varios temas más. Entre otras cosas, se mostró indignado por las investigaciones periodísticas que lo vinculan con el triple crimen y aseguró que necesita trabajar para vivir: “Vengo de un hogar humilde y me hice de la mejor manera que pude, pero tengo que trabajar para vivir”, dijo y contó que tiene un estudio en el que trabajan varios abogados de “casi todos los fueros” y qué él mismo toma casos a cargo “si son grandes”. Como ejemplo de que es “un tipo común”, contó que el sábado se fue al recital del Indio Solari en Tandil “manejando, como cualquiera”.