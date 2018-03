Angelici y Lammens fueron a la Rosada en busca de fondos para la AFA

El presidente Mauricio Macri recibió ayer a su amigo Daniel Angelici, titular de Boca, y a su par de San Lorenzo, Matías Lammens, los dos hombres que llevan adelante las negociaciones en torno al nuevo acuerdo entre el gobierno y la AFA para buscar una solución al conflicto económico que el fútbol.



Al encuentro, en el despacho del jefe del Estado se sumaron el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, y Fernando Marín, a cargo del programa Fútbol para Todos. Lammens, tesorero, y Angelici, secretario general, son los elegidos por el Gobierno para negociar todo lo referente a la AFA y, en especial, el incremento de los ingresos que están pidiendo.



La respuesta de la Rosada fue que primero los clubes acepten un desendeudamiento con la AFA, con lo cual dejen un porcentaje de sus ingresos por los derechos de TV en la tesorería de la casa de la calle Viamonte.

La AFA, en tanto, se comprometió a emitir cheques al día, que deberán tener las firmas de Angelici o Lammens y, como contrapartida, los dirigentes plantearon la posibilidad de que el Estado nacional absorba el costo de los operativos de seguridad y se cree alguna herramienta que contemple una moratoria fiscal para los clubes.



Pero uno de los principales puntos de la charla fue la situación que vive el Nacional B. El Gobierno le devolvió los derechos de TV a la AFA para que comercie con quien considere. Según explicaron a El Cronista, la entidad estaría pidiendo $ 135 millones por el 2016 –a lo que el canal que lo tome le tendría que sumar la producción que rondaría los $ 250.000 promedio por partido– y, hasta ahora, sólo encontró negativas de parte de los canales.

"Ellos tomaron el último contrato con los privados y lo indexaron, lo que no entienden es que los canales pagaban eso porque venía con el paquete de la primera división".



Hasta ayer la categoría no tiene "pantalla" pero esto generaría que el campeonato se suspenda en el corto plazo. Así lo reconoció el vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, quien lamentó que se deje de televisar la categoría y si bien confirmó que el próximo fin de semana se jugará sin pantalla de primera fecha alertó que podría no desarrollarse la segunda si no se televisan encuentros. "Hay derechos adquiridos", dijo Ferreiro sobre la televisación de los partidos de la segunda categoría.