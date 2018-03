Angelici, con cargo formal: será vice del Colegio de Abogados

El oficialismo logró una contundente victoria en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, logrando alrededor del 50% de los votos y superando por amplio margen a las fórmulas que compitieron en representación de otros espacios.

Jorge Rizzo, titular de la agrupación Gente de Derecho, fue electo al frente de la entidad por cuarta vez y retomará su cargo después de haberlo dejado en 2014. Lo novedoso en esta ocasión es que la lista de Rizzo la integró Daniel Angelici como candidato a vicepresidente segundo. Se trata del actual presidente de Boca e identificado como un hombre clave del macrismo en la Justicia federal, lo cual fue denunciado por la diputada Elisa Carrió.

Angelici suele formar parte de las listas de Gente de Derecho, pero en esta oportunidad su cargo será mucho más importante en el CPACF. Desde la oposición sostuvieron que el "Tano" busca blanquear así su presencia en el sector, luego de las duras críticas de Carrió, que vinculó al abogado con las negociaciones que derivaron en la renuncia -sin juicio político- del controvertido juez federal Norberto Oyarbide.

Rizzo marcó en la previa de la elección que Angelici es uno de los muchos dirigentes cercanos al PRO que forman parte de su espacio, que definió como "interreligionario", ya que conviven dirigentes del Frente para la Victoria y de la Unión Cívica Radical, entre otros. Los opositores a Rizzo dentro del Colegio sostuvieron que, en cambio, el ahora titular de la entidad ha tejido una alianza con el PRO.

Será el cuarto período de Rizzo al frente del Colegio, ya que lo presidió de 2006 a 2008, de 2008 a 2010 y de 2012 a 2014. En la lista de Gente de Derecho, hubo al menos 13 postulantes que están relacionados al macrismo, incluyendo 7 "angelicistas": los ex consejeros Daniel Fábregas y Agustina Olivero Majdalani, actual Corporación Antiguo Puerto Madero e hija de la número 2 de la AFI; Gustavo Hernández Siri; Nicolás de Stéfano; Anabella Ruth Hers, diputada de Cambiemos (al reemplazar a Patricia Bullrich) y pareja de Rizzo; otro diputado, Daniel Lipovetzky; Rubén y Claudio Niño; y Enzo Pagani, dirigente de Boca y presidente de la Magistratura porteña. También figuran Diego Marias (Jefe de Gabinete de Educación de Nación), Agustín Garzón (ex efímero interventor de la Afsca), Marcela Basterra, mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, y Joaquín Pinotti (Auditor Interno del Ministerio de Agroindustria).

La victoria de Rizzo fue clara, superando la mitad de los votos totales, y seguido por Felix Loñ, que reunió cerca del 20% y por Nicolás Oszust, que según los sondeos de anoche había finalizado tercero. Completaron las otras listas María Besteiro, Ramrio Geber y Julio Cordero.