Angelici: "Si me sigue nombrando sin pruebas, voy a denunciar a Carrió"

"Tomé conocimiento de que un tal señor (Daniel) Angelici, que no sabía ni quién era, dado que no miro fútbol, hablaba con (el juez federal Norberto) Oyarbide pidiéndole que se jubilara, almorzaba con jueces y fiscales vinculados a Boca (Juniors) y que ‘ayudaba’ al Presidente sin cumplir función institucional alguna, tal como lo reconoció el propio Mauricio Macri al diario La Nación". La acusación contra el amigo del jefe de Estado no salió desde la oposición sino de Elisa Carrió, la diputada de la Coalición Cívica y socia fundadora de Cambiemos. Tampoco la repitió por TV, como las dos veces anteriores: la plasmó ayer durante dos horas en el juzgado de Sebastián Casanello. Pero desde Inglaterra, de vacaciones junto a su familia, Angelici habló con El Cronista y redobló la apuesta: juró desconocer la declaración testimonial de la diputada por estar "desconectado" y amenazó con denunciarla si lo sigue nombrando sin pruebas.

La causa por supuesto tráfico de influencias contra el titular del club xeneize, impulsada por el fiscal Federico Delgado, surgió a raíz de una denuncia presentada en Comodoro Py por el abogado Carlos Díaz luego de escuchar a la propia Carrió en el programa "Animales Sueltos". "(Angelici) interfiere en la Justicia desde el club de fútbol con el consentimiento del presidente de la República", había disparado la aliada, 20 días atrás, ahora llamada como testigo en el caso.

Angelici, que ya rechazó en público la etiqueta de "operador judicial", con la guerra declarada, contestó por chat a este diario:

–¿Más allá de volver a desmentirlo, piensa denunciar a Carrió?

–Si sigue diciendo mi nombre y apellido, y después no lleva pruebas a los Tribunales, lo voy a pensar porque lo único que hace es dañar mi imagen, al no ser ciertas las cosas. Soy un militante político desde hace más de 30 años, me recibí de abogado, participo de las elecciones de graduados y del Colegio Público de Abogados (ver aparte). Conozco mucha gente como presidentes de otros países, embajadores, gobernadores, senadores, diputados, jueces y empresarios. Nada de eso me parece ser un ilícito.

En ésto último, el amigo presidencial coincidió con una desesperanzada Carrió. "No sé si es delito pero estoy harta", reprochó ante el juez la chaqueña, ahora con domicilio bonaerense. También lo acusó de ser "un zar del juego" y de tener nexos con servicios de inteligencia. "No sé qué van a hacer con ésto, a lo mejor es un testimonio histórico. Pero me voy a ir sin haber pactado nunca con ninguna corporación ni política, ni económica, ni judicial y así será", se jactó, antes de reclamar que Oyarbide "tiene que ser destituido por delincuente".

"Ocupo el espacio opositor para evitar que lo acapare el kirchnerismo", fue la explicación de "Lilita" cuando en reunión del interbloque de Cambiemos, el 25 de febrero, sus pares le reprocharon sus críticas como si no fuera oficialista. Queda claro que no incluye a Angelici en esa estrategia de "oposición con control de daños", como cuando forzó la marcha atrás en el nombramiento de jueces de la Corte por DNU o cuando reclamó –y consiguió de Macri– la renuncia del jefe policial Román Di Santo (en el mismo programa por el cual la citaron ayer). Ante Casanello, la chaqueña confesó que le toca "cuestionar al Gobierno" que llevó "al poder". En su entorno sostienen que el presidente xeneize opera en Tribunales un "operativo impunidad" con el kirchnerismo.

Por su parte, confiado, Angelici parece dispuesto a no quedarse callado, como sí hizo ayer la Casa Rosada, en cuyos despachos igual temen más a una Carrió despotricando contra el otro amigo presidencial, el empresario Nicolás Caputo.

–¿Cree que Carrió debería abandonar Cambiemos?

–Yo soy un militante y amigo del Presidente y lo voy a apoyar siempre. Ella debería evaluarlo. Porque es tan buena para construir espacios o alianzas y al poco tiempo romperlas es algo que siempre me intrigó de ella.