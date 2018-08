Analizan volver a prorrogar la modificación de asignaciones favorables

El Gobierno analiza prorrogar por otros 30 días la suspensión de las modificaciones sobre las zonas diferenciales de las asignaciones familiares. Si bien la ANSeS publicó los montos de las asignaciones con los diferenciales para el próximo trimestre y los legisladores oficialistas patagónicos siguen manteniendo su posición contraria al recorte en reuniones con el Ejecutivo, el Gobierno todavía está en la búsqueda del "criterio razonable" para aplicar la medida.

Y dado que el 6 de septiembre se vence el decreto que suspendió la medida por 30 días, evalúa prorrogarlo por otro mes. "Es una posibilidad, es probable que se extienda por 30 días", dijeron fuentes oficiales a El Cronista. "Se está evaluando que se prorrogue", agregaron.

La norma suspendida reducía las asignaciones desde septiembre para las provincias patagónicas, La Pampa, Neuquén, Formosa, Mendoza, Jujuy, Catamarca, Carmen de Patagones y Salta. Y es parte del recorte en los gastos sociales que Hacienda e Interior propuso a las provincias, para ahorrar $ 13 mil millones, que incluía elevar el ingreso mínimo desde el cual el trabajador o grupo familiar percibirá asignaciones, de $ 200 a $ 2816, y reducir los topes de $ 94.786 a $ 83.917.

Por pedido de la propia tropa legislativa de Cambiemos, el 3 de agosto pasado el Gobierno suspendió por 30 días la parte del decreto 702, del 26 de julio, que eliminaba los extras de asignaciones familiares por zonas diferenciales.

Luego del decreto, los legisladores patagónicos se reunieron con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; de Trabajo, Jorge Triaca, y el director Ejecutivo de ANSeS, Emilio Basavilbaso, donde también se tocó el tema de las asignaciones: "Transmitimos que en nuestra opinión había que mantener el diferencial y que en todo caso que la solución no era bajar sino igualar hacia arriba", explicó un legislador. Los ministros contestaron que estaban analizando alternativas.

"Hay que traer a los gobernadores a la discusión", agregó el legislador. La resolución 125 que ANSeS publicó la semana pasada con los nuevos valores de asignaciones familiares para el próximo trimestre incluyendo los diferenciales por zona, llevó a los legisladores patagónicos a considerar que se ratificaba la suspensión de la eliminación del plus. "No es así, no se ratificó", dijeron fuentes oficiales.

"El considerando dice expresamente que el decreto 723 suspende la medida y se liquida según la suspensión. Se está negociando para ver cuál es el criterio razonable a aplicar en nuestro país, y no por que existe desde 1969", explicaron. Se apoyan en que incluso Agustín Salvia, director de Investigación, Observatorio de la Deuda Social Argentina, dijo que "en la pobreza esta medida no incide". Y justifican con dos argumentos la quita del adicional por zona desfavorable. Uno es que en la misma ciudad, el hijo de un trabajador provincial cobra menos por asignación familiar que si el pago proviene de ANSeS. La otra es que la capacidad para sustentar la canasta básica no es inferior en las llamadas "zonas desfavorables" que en el conurbano bonaerense.

Según datos oficiales, en base a los $ 1267 que paga ANSeS por asignación por hijo, Chubut paga $ 393 menos. La Pampa, $ 694 menos. Neuquén, $ 907. Río Negro, $ 817. Santa Cruz, $ 592. Y Tierra del Fuego, $ 247 menos. Al considerar la AUH, las asignaciones a los activos, los pasivos y la prestación por desempleo, la diferencia asciende en Chubut a $ 1295 menos; en La Pampa, a $ 1007 menos; en Neuquén, a $ 1225; en Río Negro, a $ 1084; en Santa Cruz, a $ 1340, y en Tierra del Fuego, a $ 1490.