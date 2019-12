Analistas estiman como más probable un reperfilamiento agresivo

La intención de una negociación amigable luce lejana, de acuerdo a los análisis que surgen de diferentes sectores. Para que eso ocurra, sostienen, debería haber un programa consistente y creíble que implique una mejora fiscal tal que los acreedores confíen en que se van a afrontar los vencimientos. Así, la versión de Uruguay 2003, que el propio Alberto Fernández había levantado como bandera, no sería una opción.

En la consultora Seido marcaron que "la reperfilamiento agresivo es un hecho, particularmente para los bonos ley local", y además que los mercados voluntarios probablemente estarán cerrados durante todo el período 2020-2023. "No creemos que la deuda pública tenga un problema de solvencia que no tenga solución, por lo que no parece ser necesario una quita desde un punto de vista técnico (aunque puede ser promovido como una muestra para uso político interno)", describieron.

En ese sentido, sostuvieron que "las fuentes de riesgo macro están casi exclusivamente relacionadas con la deuda pública, donde el cierre del mercado impone una carga intolerable a las necesidades de liquidez a corto plazo".

En ese esquema, simularon necesidades financieras para el período 2020 al 2023, bajo los siguientes supuestos. Por un lado, que los intereses de los bonos bajo legislación local (unos u$s 3300 millones por año) tienen una quita de 50%.

Además, que el 20% de los intereses y el capital para los bonos bajo legislación extranjera (unos u$s 4300 millones y u$s 3100 millones, respectivamente, por año) se reperfilan para luego de 2023. La amortizaciones de los títulos bajo legislación local también se reperfilan en el mismo plazo.

Las Letes en dólares son cambiados por bonos y pagados luego de 2023; un 20% de las letras en pesos son pagadas cada año y, el resto, se rollean. Y excluyen la amortización con el FMI.

Bajo este escenario, las necesidades de financiamiento disminuyen de un 9,2% del PBI a un 4,7%, lo que equivale a un 16,3% a lo largo del período 2020 al 2023, que se compara con un 23,5%

El planteo que se hacen es cómo el Tesoro podrá financiarse durante ese período. Y avanzan en el razonamiento cuando sostienen que el financiamiento monetario puede estar un poco por encima del 1%; un uso de reservas internacionales de en torno a 0,7% u 0,8% de 2020 a 2022, que suman unos u$s 10.000 millones; un rolleo de los vencimientos del con organismos internacionales (excepto con el FMI), a excepción de unos u$s 2000 millones en 2020; un superávit primario de 1%, que lo consideran posible pero con algún costo político; y un rolleo de las letras en pesos.

"El escenario de reestructuración tiene una característica clave. Si el gobierno tiene éxito en reperfilar la deuda más allá de 2023 y si no se crea una sobrecarga monetaria excesiva a partir de una política monetaria expansiva agresiva, el balance de pagos será positivo y, con controles de capital establecidos, el Banco Central puede estar acumulando reservas", describieron desde Seido.

Desde Delphos Investment creen que el mayor desafío sería el de lograr cerrar el "reperfilamiento plus", tal como definieron a la propuesta que presentó Martín Guzmán en un encuentro de Naciones Unidas semanas atrás, "antes de que Argentina entre nuevamente en default y los tiempos apremian".

Pero suponen otro esquema en el que se estiran los plazos de vencimiento de capital en 5 años para los bonos que vencen hasta el 2028; durante tres años los intereses de todos los bonos (no Discount y Par) se pagan con un nuevo bono con características similares y vencimiento en 2025; el acuerdo con los acreedores se hace en septiembre del año próximo y hasta entonces se paga todo; y un exit yield de entre 8% y 12%, desde Delphos encuentran que los bonos podrían valer entre u$s 50 y u$s 80 hacia septiembre 2020.