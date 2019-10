Analistas achicaron 17% el volumen de reservas que esperan tendrá el BCRA a fin de año

En la semana previa a las elecciones presidenciales, importantes consultoras dieron sus proyecciones sobre inflación, dólar, nivel de reservas y evolución de la actividad económica en el marco de la encuesta mensual de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC).

Las diez consultoras participantes, que brindaron sus previsiones entre el 17 y el 24 de octubre, pronosticaron que las reservas internacionales netas del Banco Central (BCRA) terminarán el mes en u$s 45.500 millones y el año en u$s 40.000 millones. Se trata, en este último aspecto, de un recorte de casi 17% de las expectativas, dado que en la encuesta de septiembre la mediana de las respuestas fue de u$s 48.000 millones.

Además, los analistas ajustaron al alza sus estimaciones respecto al valor que tendrá el dólar a fin de año, al resultar la mediana de las respuestas en $ 70, un 4,5% más que el guarismo que arrojó la EMEC de septiembre. El abanico de pronósticos fue bastante amplio: de $ 63,50 a $ 80.



Con respecto al tipo de cambio de fin del año que viene, la mediana de las respuestas de las consultoras se ubicó en los $ 90. En este punto no hubo demasiado cambio en relación con los números de septiembre, que tuvieron una mediana de $ 88.

Inflación, tasas y otras variables

Las respuestas de los analistas dieron como mediana una inflación de 4,5% para octubre y una interanual de 52,6%, mientras que la inflación de todo el año será de 55%, según se desprende de las estimaciones. Así, el grueso de los pronósticos se mantiene estable desde agosto, cuando luego de las PASO los vaticinios ascendieron a 55,5%.

Tampoco hubo grandes variaciones en cuanto a la inflación de 2020, dado que la mediana de los especialistas se ubicó en el 43%, al mismo nivel que la EMEC de agosto.

La encuesta sí registró un recorte de expectativas de la tasa de las Letras de Liquidez (Leliq), que en septiembre tuvo una mediana de 71% anual y cayó a 65% en octubre. Similar comportamiento mostraron las de las previsiones del rendimiento de los depósitos a plazo fijo, que bajó levemente de 54% a 51,5%, y las de la tasa Badlar, que se contrajo de 56% de septiembre a 52%.

En cuanto al resultado fiscal, volvió a ajustarse al alza la previsión de déficit primario para diciembre de este año al confluir las respuestas en una mediana de 1% del PBI. En los dos meses anteriores, las previsiones del rojo fiscal se ubicaron en 0,8% del producto.

En materia de actividad hubo una pequeña mejora de expectativas. Si bien prevén que la economía lejos estará de crecer este año o el que viene, las estimaciones de octubre mejoraron levemente respecto a las de septiembre. Para el año que viene, la variación fue mayor: de una caída de 1,8% del mes pasado a una baja de 1,4% de este mes.

Sobre la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC) se realiza una vez por mes desde junio de 2016 entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluyendo bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les pide que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

Las reservas del Banco Central perdieron otros u$s 880 millones por la dolarización pre electoral Las tenencias del BCRA recibieron otro golpe, a pesar de que la entidad cambió la forma en que interviene en el mercado para acotar sus ventas a menos de u$s 550 millones. Movimientos de depósitos en dólares explican el resto de la caída. Están en su menor nivel en más de dos años.

En esta edición participaron ACM, Management & Fit, Fundación FIEL, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín, Abeceb, Fundación Capital, Ecolatina, Iaraf y el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación.