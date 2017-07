Amado Boudou reclamó ser absuelto: "Se va a conocer que soy inocente"

El ex vicepresidente Amado Boudou afirmó ayer que presiente que en el juicio oral por la transferencia supuestamente ilegal de un auto Honda "se va a conocer" su inocencia. Luego, su defensa solicitó al tribunal su absolución por "el beneficio de la duda". Al arribar a los tribunales federales de Comodoro Py, el ex funcionario hizo breves declaraciones a los periodistas y se autoreivindicó: "Yo he venido siempre a defenderme. Presiento que se va a conocer que soy inocente".

Boudou ingresó a la sala de audiencias del tribunal acompañado por su amigo y cantante Manuel Quieto, de La Mancha de Rolando, que también había estado presente entre el público el día en que empezó el juicio. Desde las 10:30 hasta pasadas las 18, el Tribunal Oral Federal 1 escuchó los argumentos de todos los acusados que solicitaron ser absueltos.

El último turno fue el de la defensa de Boudou, a cargo de Jacobo Grossman y Martín Magram, quienes reclamaron que se anule el alegato fiscal, en donde se pidieron tres años de prisión, y se declare la absolución por la falta de pruebas. También pidieron que le devuelvan el auto incautado. Y, subsidiariamente, que si no lo encuentran inocente, se lo condene a la pena mínima, es decir, un año en suspenso.

En el juicio se investiga si Boudou falseó la transferencia, en 2003, de un Honda CRX Del Sol modelo 92, que compró en Mar del Plata en 1993, cuando aún no era funcionario.