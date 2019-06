Álvarez Agis: "Para bajar la inflación, hay que congelar la distribución del ingreso por un año"

El economista Emmanuel Álvarez Agis es un hombre de consulta del precandidato presidencial peronista Alberto Fernández y tiene sus horas ocupadas explicando las ideas que le acerca a banqueros argentinos y fondos de inversión de Nueva York.

-¿Tiene algún plan para quebrar la inercia inflacionaria cuando asuma Alberto Fernández?

No hablo en representación de Alberto Fernandez, aunque me consulta, pero hablo a título estrictamente personal. Mi impresión es que Argentina se tiene que dar un plan gradual para bajar la inflacion . Desinflar esta economía 5 puntos por año, no más que eso. Los planes de shock dieron buenos resultados en el corto plazo pero resultaron peor después. La pregunta es si la sociedad tiene la paciencia de esperar 8 años a que Argentina llegue a inflación de un dígito. Pero hacerlo en menos me parece irresponsable y además irreal.

-¿Por qué?

De 55% de inflación como ahora no vamos a salir con soluciones mágicas, planes de shock o acuerdos, en primer lugar porque quien gane, ganará muy ajustado y la posibilidad de generar consensos en ese escenario, y el riesgo de firmar esos consensos cuando la inflación es tan alta va a hacer que tengas que ir pidiendo muy de a poco las cosas. El plan inflacionario gradual tiene que estar consensuado con toda la oposición.

-¿Qué elementos debe tener ese programa antiinflacionario?

Hay que entender en primer término que sentarse a una mesa y llegar a un acuerdo es sentarse a una mesa y ponernos de acuerdo cómo repartimos las pérdidas que tenemos hoy. Ese acuerdo debería ser muy explícito de qué pasa si tenemos un problema con el precio del petróleo o de la soja. Querría coordinar las primeras paritarias en 35%, dependiendo de cómo termine la inflación; todos los precios en 35%, el tipo de cambio en 35 y el gasto público en 35%, y a partir de ahí, darse un programa para ir bajando 7 puntos si nos va bien o 4 puntos si nos va mal. Si vamos a terminar este año en 55% y en 2020 todo va al 35%, vamos a haber desinflado la economía un 20%.

-¿Qué quiere decir coordinar la paritaria y los precios?

-Tenemos que congelar la distribución del ingreso el primer año y mejorarla de manera paulatina y progresiva a medida que la economía empiece a crecer. Si no hay qué repartir, va a ser muy difícil ponernos de acuerdo.

-Justamente lo que espera la sociedad de un gobierno peronista es que haya reparto de bonanza…

-De cualquiera. El problema que ni el gobierno peronista ni el macrista se la está pudiendo dar. Desde 2012 la economía está estancada. Macri lo transformó en recesión.

-Los pronósticos para el año próximo no son buenos en materia de actividad…

Si estas en un acuerdo con el FMI y la economía en la cuerda floja, es obvio que el crecimiento pasa a un segundo lugar. Lo primero estabilizar financieramente la economía, estabilizar el dolar, tener un acuerdo con el Fondo que se hace más razonable, y reordenar el resto para empezare a crecer.

-A su juicio, ¿hay que mantener el acuerdo con el Fondo?

-No sólo hay que seguir, sino que hay que transformarlo en un acuerdo de largo plazo sostenible, no un acuerdo de shock que te pida un ajuste más grande que el que estamos teniendo, que ya demostró que no resuelve ninguno de los problemas, sino que los agrava. Argentina no va a poder devolver u$s 55.000 millones en 2022 y 2023.

-¿Y la deuda privada? Para algunos economistas el próximo gobierno recibirá una economía en default…

-No sé qué va a hacer Macri. En un gobierno de Alberto y Cristina, el mercado tiene que estar tranquilo y el que tiene que estar nervioso de verdad es el Fondo Monetario Internacional, porque razonablemente la oposición va a pedirle al FMI que se haga cargo de sus errores. No significa romper, pero sí decirles, vamos a armar un programa donde vamos a aprender de los errores del primer stand by: la inflación se duplicó, la economía se cayó por un barranco, el dólar se duplico…, en donde no pidan ajustar cuando la economía está cayendo. En esa salida, el Fondo tiene que hacerse cargo de los errores y cambiar el programa. El principal peligro es que gane Macri y haga lo que le dijo a Vargas Llosa, lo mismo pero más rápido. Va a haber más inflación y más recesión, más rápido. El Fondo tiene que permitir crecer, para así licuar sanamente la deuda y el déficit fiscal, con crecimiento, no con ajuste; es la mejor señal que se puede dar al mercado.

-No hay recursos, la recaudación es negativa hace meses, no hay inversión…

-Hay fantasmas que hay que empezar a disipar. La deuda que Argentina tiene que pagar al mercado los próximos 4 años es no más de 3 puntos del PBI por año. Lo que estamos pagando este año es 8 puntos del PBI. Lo impagable es lo del Fondo, y tiene que estar intranquilo, porque es socio nuestro, y además, somos la mitad de la cartera del FMI. Si Argentina entra en riesgo, el Fondo entra en riesgo, ya que puso todos los huevos en la misma canasta. Recursos hay, pero si a la economía la seguís exprimiendo, la economía no crece y genera menos recursos y se entra en un espiral recesivo.

-¿Cómo debería ser el nuevo acuerdo con el Fondo?

Si el FMI vuelve a las pautas del primer acuerdo que firmó con la Argentina, esas eran pautas razonables. Decía que el país había crecido en 2017 y crecía en 2018 y 2019, y recién para 2020 pedía déficit cero. La actividad cae esos dos años y el FMI adelantó la exigencia a 2019 en una economía que se está derrumbando. Ahora, tres años de crecimiento no pasa en Argentina desde 2012. Con dos años de recesión, y si el Fondo sigue así, el 2020 también va a caer, no vamos a conseguir el déficit cero nunca, vamos a ser como un perro que se muerde la cola. Hay que salir de esta espiral.

-¿Hay temor de que si gana Fernández-Fernández los grandes capitales corran al dólar y haya que seguir con el apretón de la tasa?

El temor de los grandes inversores es que Cambiemos se gaste los dólares que están previstos para pagar la deuda en 2020 con el objeto de calmar la economía y ganar las elecciones este año. Ese es el riesgo verdadero que tiene la economía. Estamos vendiendo u$s 60 millones por día del acuerdo con el Fondo nadie entiende por qué, porque no es un vencimiento de deuda, es financiar fuga de capitales. Esa fuga que financias hoy, son $ 10.000 millones que te van a faltar para pagar la deuda en 2020. El acuerdo era para 4 años y Cambiemos se lo gastó en 2. El mercado razonablemente dice, ¿quién nos paga?

-¿Y quién paga?

-Si el Fondo cometió ese error, se tiene que hacer cargo, y esto probablemente es que desembolse más dinero en 2020 del que estaba previsto. El acuerdo que fracasó es el del Fondo, somos socios, también en las malas.

-Pero, ¿cree que va a haber una corrida bancaria, por ejemplo, si la fórmula Fernández-Fernández descuenta mucha ventaja en las PASO?

-Sí. Creo que en 40 días la situación se puede poner complicada. A diferencia de lo que pasaba hace un mes, hoy el Banco Central consiguió la autorización del Fondo para enfrentar esa corrida y lo puede hacer usando pocas reservas. El costado mal es que la va a frenar vendiendo los dólares que la Argentina va a necesitar en 2020. Va a haber una tensión que el mercado la está viendo. Si el dólar termina este año a 70, gane quien gane estamos en default.

-¿Alcanzará el diálogo de Alberto Fernández con Hugo Moyano y los sindicatos para pasar la primera etapa dura de un eventual gobierno?

-El que logró que el movimiento obrero se reconcilie con Cristina fue Alberto, y los sindicatos son más razonables de lo que se dice. Si se ve la historia de los paros en Argentina, no tienen tanto que ver con gobiernos peronistas o no, sino con la pérdida del poder adquisitivo.

-Y el gobierno de Alberto Fernández, ¿va a poder recomponerlo?

-Hay que ver. Si el Fondo da espacio, yo creo que la economía puede volver a crecer. No a tasas chinas, porque ni China lo hace. Pero el movimiento obrero es muy consciente de los problemas que Macri le deja a la economía. Tiene claro la crisis que están pasando las empresas. Si se miran las paritarias de UOM, automotriz, construcción, son razonables con lo que está pasando en esos sectores. En el otro extremo, las paritarias de Vaca Muerta y bancarios, responden a sectores que están creciendo. Si Cambiemos, después de 3 años de recesión y con más ajustes, quiere hacer una reforma laboral que quite derechos, va a tener problemas. En cambio, el gobierno de Fenández – Fernández necesita hacer que la economía deje de caer, y hoy no estamos seguros de que eso pase. No hay que pedir grandes cosas, empezar por lo básico y dejar de ajustar. No hacer un plan expansionista, pero dejar de hacer ajuste y realinear los incentivos para que esta economía empiece a crecer.

-Para crecer un problema es la tasa…

-La tasa es consecuencia de que el mercado ve que no vas tener los dólares que vas a necesitar para pagar la deuda en 2020. Para convencer al mercado de que no se compre los dólares que van a faltar en 2020, hay que pagar esta tasa. Eso se arregla una vez que se cambia el programa económico, y este pone a la economía a generar dólares. Hoy querríamos que crezcan las exportaciones, pero se cobran retenciones a todas las exportaciones de la economía.

-¿Habría que derogar las retenciones a las exportaciones?

-No. Reconfigurarlas. De 2003 a 2015 el campo aportó en retenciones 2 puntos del PBI. En el Presupuesto 2018, Cambiemos de acuerdo con el Fondo dijo en 2020 el campo va a aportar 2,5 puntos del producto. O sea, retenciones más altas de todo el kirchnerismo. Pero lo hizo mal, porque las puso fijas, e hizo la cuenta mal, y sólo va a recaudar 1 punto. Tratemos de que recauden 2 puntos, que sean un porcentaje, no una suma fija, y que demos incentivos para que aquellos que agreguen valor no paguen retenciones. Que se entienda que hay que hacer un esfuerzo y pagar retenciones pero que hay una forma de escaparse de las retenciones de manera virtuosa, agregando valor.

-Alberto Fernández dijo que los trabajadores no tienen que pagar Ganancias, ¿con qué impuesto se reemplaza?

-No estoy de acuerdo con eso. En Argentina se paga poco Impuesto a las Ganancias. El gran problema es que todos los trabajadores que pagan más de $ 50.000 pagan Impuesto a las Ganancias y pocos millonarios lo hacen. Además, hay que hacer una reforma fiscal en la cual te convierta invertir y no llevarte la plata. Bajarle el Impuesto a las Ganancias que reinvierten utilidades y subírselo a los dividendos a la renta personal de los grandes contribuyentes, no del ciudadano de a pie. Hoy competís con EEUU, que cobra 25%, 22% de impuesto a la renta de sociedades, depende del caso, con una infraestructura y una capacitación de sus trabajadores que lo hacen potencial mundial. El mundo hoy está más competitivo que hace 10 años.

-Entonces los trabajadores tienen que seguir pagando Ganancias…

-Yo creo que sí, con una fórmula de ajuste, sin matar a nadie, y además, hay que buscar el Impuesto a las Ganancias de aquellos contribuyentes que tienen la ingeniería financiera y tributaria para eludirlo. Macri asumió y nos enteramos que todo el equipo de Gobierno sabía cómo no pagar impuesto teniendo cuentas en Panamá. Eso es indignante. Macri paga menos Impuesto a las Ganancias que un trabajador de la bancaria, porque se lo debitan todos los meses de su sueldo. Si ponemos, ponemos todos, y ponen más los que más tienen.

-¿Hace falta una reforma previsional para poder pagar las jubilaciones en forma intertemporal?

-Algunos creen que la solución al problema fiscal de Argentina es una reforma previsional. Yo creo que esa solución es peor que el problema que tenemos. El análisis que hizo el Fondo es que Argentina gasta 9 puntos de su producto en términos previsionales, la OCDE gaste 7, hay que bajar 2 puntos, eso es bajar 35% las jubilaciones. La cuenta que nadie hace es cuánto te cae el PBI si se bajan las jubilaciones 35%. Eso sería un colapso económico, baja el consumo, baja el producto y la base de comparación del déficit fiscal que querés eliminar. Pero hay cosas para hacer. Portugal en un acuerdo con el Fondo congeló las jubilaciones, pero eso quiere decir alinearlas con la inflación, no como ahora que si la inflación es 55%, las jubilaciones suben 40%. La segunda cosa que hizo Portugal y que me parece razonable es ajustar la edad jubilatoria con la esperanza de vida. Cada 5 años hay que revisar esto. Hoy a los 65 años se puede seguir trabajando y antes era impensable. Tenemos una edad jubilatoria que se determinó hace casi un siglo. Esas son medidas del siglo XXI pero bajar las jubilaciones es una medida del siglo XX.

-¿Cómo se logra que el sistema jubilatorio sea sustentable?

-Se trata de bajar el 30% de informalidad que tenemos. Yo querría que el Fondo tenga ímpetu, ganas y aporte ideas para esto, y no para bajar las jubilaciones.

-Pichetto dijo que la opción tiene que ser el capitalismo…

-No sé qué quiere decir eso. Es campaña. Esto de la opción autoritaria, capitalista, no capitalista, me parece muy berreta. Me parece una irresponsabilidad, en un país que sufrió una dictadura militar hablar así. ¿El habrá participado de un gobierno comunista? No comparto.