Álvarez Agis: “El Banco Central va a llegar muy escuálido a diciembre”

El economista Emmanuel Álvarez Agis advirtió hoy que el Banco Central (BCRA) va a llegar a diciembre muy debilitado en lo que respecta al total de las reservas. En tanto consideró “injustificable” que el FMI no haya realizado el desembolso de u$s 5.400 millones que aún se mantiene pendiente de revisión, pese a que “el Gobierno hizo todo lo que se le pidió”.

“Me parece que a nivel institucional es pésimo. Hiciste todo lo que te dijo el Fondo Monetario Internacional y el programa fracasó porque estuvo mal diseñado. El Fondo lo diseñó mal. Pero, además, hacés todo lo que te dicen y después no te dan la plata. Me parece que eso institucionalmente es inaceptable”, sostuvo el economista esta mañana en diálogo con radio La Red.

“La situación va a requerir muchísima ayuda, mucha suerte y mucha pericia. Todavía hay bastantes factores de incertidumbre que hacen difícil imaginar ese día”, consideró Álvarez Agis.

Al ser consultados sobre cómo considera que llegará la economía al 10 de diciembre y cuáles serán los desafíos del próximo Gobierno, el economista opinó: “Los controles de cambios se ponen para evitar perder reservas. Y hoy estás perdiendo reservas igual, de u$s 90 millones por día. Llegás con un Banco Central muy finito, con muy pocas reservas pero con un dólar estable. Esa es la ventaja del control de cambio. Pero la desventaja es que llegás con dos tipos de cambios: el formal y el que se va a armando en el mercado financiero (llamado contado con liquidación)”.

Según Álvarez Agis, el valor del tipo de cambio en diciembre “va a depender a depender si el Gobierno empieza a repagar la deuda de corto plazo. Si se pagan, es probable que una parte se dolarice a través del tipo de cambio paralelo”.

“La Argentina tiene que quedar con un control de cambios como los de los años 2003, 2004 y 2005, que no generaban muchos efectos colaterales. Es una economía donde no ahorramos en pesos, no por un problema cultural sino por un problema económico porque siempre que ahorramos en pesos nos va mal. Es un problema estructural y la ayudita es tener un control de cambio, pero uno que no te genera más problemas”, explicó.

Además compartió su punto de vista con respecto a la polémica sobre el ´Impuesto a la riqueza’ : “La Argentina tiene una estructura tributaria que tiene cosas básicas que están mal, pero un impuesto a la riqueza lo pensaría en el último lugar. En la Argentina tenes impuestos muy altos a las empresas y muy bajos a las personas y en general, la teoría tributaria en el mundo está tendiendo a bajar impuestos a la empresas y subir a las personas para incentivar que el dinero quede en las empresas produciendo y no se reparta entre los accionistas”.

Álvarez Agis explicó que “en los Estados Unidos las empresas pagan impuestos a las ganancias del 22% al 22%, mientras que en la Argentina el porcentaje es del 35%”, y advirtió que “una persona que gana $5 millones por mes paga la misa alícuota máxima del impuesto que una persona que gana $90.000”.

Sobre los desafíos que deberá enfrentar el próximo Gobierno indicó: “Tenés una economía que hoy está en caída libre a nivel de actividad económica. ¿Por qué cae? Porque no sabés si va a venir la plata del FMI, si vamos apaga la deuda. El primer objetivo es estabilizar y poner la inflación en niveles que son altísimos, pero que los extrañamos, del 30%, que es la mitad de lo que tenemos ahora”.

Según el economista, el presidente tiene que tener “tres pelotas” en el aire: el FMI, el mercado financiero y, la más importante, la situación interna del país. “Tenés que decidir si hacer todo junto o un programa más secuencial, lo que depende mucho del punto de partida”.

Al finalizar, hizo referencia ante la posibilidad de una ‘dolarización’.“Si agarrás todos los pesos de la economía y lo cambiás por dólares en el Banco Central, el tipo de cambio implícito está por encima de los 100 mangos. Dolarizar es poner un tipo de cambio muy alto”.

“En general, la teoría dice que es para solucionar el déficit fiscal, pero las tres economías dolarizadas de América Latina (El Salvador, Ecuador y Panamá) perdieron su moneda y no solucionaron el déficit fiscal. No lo recomiendo bajo ningún punto de vista”, concluyó.