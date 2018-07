Aluar cerró su paritaria y adelantó el 5% que sumará UOM a lo firmado en mayo

Luego de una ardua negociación, que incluyó paros y piquetes en puerta de fábrica, se cerró la paritaria específica de la planta de Aluar en Puerto Madryn, en Chubut, la principal unidad productiva de la que, a su vez, es la más importante productora de aluminio de la Argentina. En Aluar Puerto Madryn se desempeñan más de 1200 trabajadores, que fabrican aluminio primario por unas 450.000 toneladas al año, del cual se exporta al menos el 70%.

El acuerdo salarial fue en tres cuotas acumulativas de 9, 6 y 5% en los meses de junio, septiembre y noviembre respectivamente. A eso se agrega que la suba de junio se hace con una base de cálculo elevada en 2,56%. Esto como resultado de incorporar al básico una suma de 4000 pesos que los trabajadores percibieron por única vez, aunque en dos cuotas de 2000, en la paritaria pasada. En el acta a la que tuvo acceso El Cronista se consigna, además, la elevación en 2 puntos porcentuales del rubro “zona desfavorable”, un ítem que ahora queda en 14,5%.

La comisión interna de la fábrica celebró el acuerdo y lo calculó en 26%, una forma de presentación y cálculo de la suba que fueron objetados por el Ministerio de Trabajo, que lo estimó en torno al 20%.

“Lo que se debe computar como aumento es el 9, más el 6, más el 5%”, dijo un vocero, que cuestionó la inclusión de “complementos por zona o por región que forman parte de los acuerdos colectivos de trabajo pero que no hacen al aumento; lo mismo ocurre con ítems como la antigüedad y otros”.

La post verdad paritaria también tiñó los debates en torno al aumento metalúrgico que se firmó en mayo, cuya cifra final fue objeto de controversias entre el sindicato y el Ministerio de Trabajo. Para la UOM fue 18,5%, mientras que para Trabajo fue 15%, al no considerar como parte de la paritaria 2018 los más de 3 puntos que las empresas reconocieron por el desfasaje inflacionario con el acuerdo pasado. “Esa objeción a nosotros no nos cabe porque en esta paritaria no estamos activando ninguna cláusula de revisión de 2017, ya que el año pasado logramos empatarle a la inflación”, dijo a El Cronista un integrante del cuerpo de delegados que dejó estampada su firma en el acta que se rubricó en la sede porteña del Ministerio de Trabajo. El dato de su participación y de los restantes integrantes de la comisión interna de la planta en la puja salarial no es menor, si se tiene en cuenta que no es frecuente que en la negociaciones salariales metalúrgicas participen delegados de base junto a miembros de la Directiva Nacional del sindicato que alguna vez dirigieron José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel. “Que la comisión interna sea paritaria para nosotros es una conquista histórica que defendemos siempre”, subrayó el gremialista de base.

En cualquiera de las formas que se haga la sumatoria o se la presente, la suba acordada en Aluar supera a la que firmó la UOM para todos los metalúrgicos del país y, según coincidieron distintas fuentes, tiene en el 5% pactado para noviembre el anticipo del porcentaje que el sindicato de Antonio Caló negocia, por ahora “en forma privada, con distintas empresas”, según están al tanto en el Ministerio de Trabajo.

Respecto de Aluar “ellos siempre se manejan por su cuenta”, dijo una fuente del gremio, pese a que en el acta que estableció la suba se deja claro que lo firmado está “articulado” con el acuerdo colectivo que metalúrgicos firmó en mayo.

No es la única articulación. En la cláusula 3 del acta de Aluar se deja especificado que el aumento del 5% de noviembre “tendrá efecto de a 'cuenta de futuros aumentos' ”, una señal que prevé que la UOM aspira a sumarse al lote de sindicatos que busca sumar ese porcentaje adicional que habilitó el decreto del Gobierno a cuenta, a su vez, de lo que surja cuando se activen las cláusulas de revisión.

“Ese 5% adicional en UOM va a estar, como en tantos otros gremios. Por eso el 5 de Aluar es a cuenta. Pero por ahora no hay nada firmado”, señalaron en la cartera laboral

En Aluar, la discusión salarial no tuvo un desenvolvimiento tranquilo. Un presagio de las tensiones que luego se verificarían en medidas de fuerzas se pudo anticipar en la posición que los congresales de la firma llevaron al congreso metalúrgico donde se definió la pauta para 2018. Los representantes de la planta plantearon que debía reclamarse, ya en aquel momento, un 25%.

“Cuando empezamos la negociación en planta, luego de algunas reuniones, la empresa propuso un 20%. En asamblea general se la puso a consideración, rechazándola de forma unánime. A partir de allí comenzó un plan de lucha, que consistió en una huelga general, acompañada con un piquete en los portones de fabrica. A partir de las medidas de fuerza, se dictó la conciliación obligatoria en el Ministerio de trabajo en Callao. Hubo más reuniones y apareció la propuesta que se aprobó en asamblea general”, narraron desde la comisión interna.

Las tensiones de la negociación también quedaron en la memoria de Javier Madanes. En un balance que realizó para El Cronista, el presidente de Aluar recordó que la negociación se hizo en un clima de tensión. Es comprensible que en un momento donde las variables cambian tanto se produzca esta puja en los sectores”.

Madanes, sin embargo, rescató que “a pesar que todos los sectores ven esta paritaria con problemas; las empresas por el lado del incremento de costos y la parte gremial por el lado de la defensa del poder adquisitivo; lo muy rescatable es que se ha visto la importancia de mantener el nivel de empleo y esto debiera ser tenido en cuenta de acá adelante, en especial en los próximos dos o tres trimestres, porque si el nivel de empleo, luego del esfuerzo que las partes realizan, no se sostiene, esto no habrá tenido un resultado positivo. Esta es mi reflexión sobre una paritaria que fue un poco más tensa de lo que uno hubiese deseado pero que también se ajusta a una situación donde todos estamos con una expectativa de que la gente pueda mantener su trabajo”.

El acuerdo paritario de Aluar tiene una cláusula de revisión para dentro de 9 meses, en febrero de 2019. En ese momento se evaluará el comportamiento de la inflación respecto de los pactado para los salarios.

En ese sentido, según revelaron los resultados de la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC) la mediana de los analistas consultados prevén una inflación de casi 32% para 2018. "Los pronósticos sobre la inflación mostraron guarismos superiores a los de encuestas anteriores. Mientras que el mes pasado la mediana mostraban una cifra más cerca de 29% que de 30%, las respuestas de julio manifiestan esperar una inflación de casi 32%", dice el artículo.