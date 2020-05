Alquileres congelados y desalojos suspendidos: el Gobierno tuvo que salir a aclarar consultas

A pesar de la vigencia del decreto 320/2020, el Gobierno sigue recibiendo consultas vinculadas a problemas con los medios de pago para los alquileres, extensión o iniciación de contratos, por lo que desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat recordaron que los precios de los alquileres seguirán fijados a valores de marzo hasta el próximo 30 de septiembre. El mismo plazo corre para la prohibición de desalojos ni reincidirse los contratos.

Aún con el congelamiento, de generarse deudas, la norma preveé que se pagarán recién en octubre en 3 o 6 cuotas.

"Los inquilinos pueden exigir los datos bancarios a fin que se les garanticen los medios para el pago de los alquileres. El pago por transferencia o depósito no puede sufrir aumentos ni penalizaciones", detallaron desde el Gobierno.

Por otro lado, los contratos de alquiler que se vencieron luego de iniciada la cuarentena el 20 de marzo, quedan prorrogados automáticamente hasta el 30 de septiembre.

Además, no corresponde el doble alquiler. Desde el ministerio de María Eugenia Bielsa remarcaron que no puede exigirse el pago de contratos de alquiler de unidades alcanzadas por el DNU que debieron comenzar durante el aislamiento obligatorio pero no pudieron llegar ser ocupadas dada la imposibilidad de traslado y mudanza.



Finalmente, la apertura de la actividad inmobiliaria queda sujeta al pedido formal por parte de cada provincia a la Jefatura de Gabinete de Ministros y el posterior análisis de la autoridad sanitaria previo a su aprobación final.