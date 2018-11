Alperovich y Mirkin formalizaron su renuncia al bloque de Pichetto

Finalmente, se hizo formal la renuncia de los dos senadores tucumanos al bloque del PJ que conduce Migue Pichetto. Esta mañana, José Alperovich y Beatriz Mirkin, dejaron por escrito su salida, a través de una carta dirigida al rionegrino.

"Hemos acompañado a lo largo de casi tres años el esfuerzo del bloque por incorporar las necesidades de las provincias en la discusión con el Gobierno nacional sobre las leyes por éste requeridas, pero consideramos que esto ha llegado a un límite, que el Presupuesto que está pretendiendo que aprobemos no tiene consistencia, seriedad ni veracidad. No las tiene en sus supuestos de recaudación ni en las metas fiscales propuestas", expresaron los legisladores.

Además, en el escrito, ambos expresaron sus intenciones en "confluir con los demás senadores peronistas y de frentes electorales en un gran interbloque". De todas maneras, los tucumanos se encargaron de resaltar que, con seguridad, "muchas serán las votaciones que nos encontrarán del mismo lado".

Esta mañana, Mirkin había mostrado su postura en favor de que en las elecciones del año que viene el peronismo vaya unido y remarcó, una vez más, su disconformidad con el proyecto de Presupuesto para 2019, que Pichetto acompañará.

Por su parte, Alperovich había expresado: "El bloque federal no me representa. No me siento contenido ideológicamente en ese bloque. Vamos a armar un interbloque con Cristina Kirchner en el Senado". Al tiempo que instó a otros senadores del bloque justicialista a que también den el portazo.

Interna tucumana

El senador rionegrino le restó importancia a la salida de los dos legisladores. En el caso del ex gobernador tucumano, consideró que responde a "razones de naturaleza política" que ocurren en su provincia, haciendo alusión a la pelea que Alperovich mantiene con el actual gobernador, Juan Manzur.

Para Pichetto, la decisión del ex gobernador de renunciar para formar parte del interbloque junto al Frente para la Victoria de la ex presidenta Cristina Kirchner "tiene más que ver con la política que con la vida parlamentaria".