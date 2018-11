Alperovich rompe con Pichetto y lanza un interbloque con Cristina

El dirigente peronista José Alperovich confirmó hoy que dejará el bloque Justicialista en el Senado, que lidera Miguel Ángel Pichetto, debido a que no se siente “ideológicamente representado”. En concreto, explicó que lo hará junto a Beatriz Mirkin, senadora también de Tucumán, “dentro de uno o dos días”.

El ex gobernador aseguró que “si queremos sacar el país adelante tenemos que tener un peronismo unido”. Además, explicó que quienes no actúan así “son funcionales a Macri”, y apuntó directamente a otros dirigentes peronistas con nombre y apellido: “Hablo de (Juan Manuel) Urtubey, de mi propio gobernador (Juan Manzur). En el acto en Tucumán podía estar (Luis) Barrinuevo, que había intervenido al partido, pero no Cristina Kirchner. Es inadmisible”.

Estas declaraciones llegan dos días antes de una sesión clave en el Senado, ya que se debatirá si se sanciona como ley el proyecto de Presupuesto que llega desde Diputados.

En la entrevista que brindó esta mañana a AM 530 Somos Radio, Alperovich profundizó sobre varios dirigentes que tienen una mirada distinta a la suya: “Pichetto fue 12 años presidente del bloque de Cristina. Urtubey decía que era la mejor presidenta del país. Todos hemos sido parte, no sé de qué se quieren vestir. Nadie puede decir con este estoy y con este no”.

Alperovich, quien ya había mostrado su voluntad para volver a la gobernación tucumana, aseguró que competirá para lograrlo contra el actual mandatario Manzur. “Vamos a ir a una elección general, porque no hay PASO. Que la gente vea lo que hizo él y lo que hice yo. Vamos a presentar también nuestros propios candidatos a diputados”.

Consultado sobre cierta sintonía del actual gobernador con el presidente, Alperovich sostuvo que “habla mal de Macri pero sus diputados dan quórum. Manzur fue seis años ministro. Sabe si se robó o no. Todos hemos sido parte de esto”.

Por último, Alperovich se refirió a la posibilidad de que Sergio Massa se una al espacio de cara al año que viene. “Hablé con él, le dije que el camino del medio no va. En su momento me dijo que va a estar. Porque Cristina tiene que estar contenida dentro de nuestro espacio. Es la que más mide. Si no, ¿a qué estamos jugando? ¿A que gane Macri?”.