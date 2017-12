Allanaron la Armada por la desaparición del submarino

El juez federal Sergio Torres ordenó allanar ayer el edificio central de la Armada Argentina y una oficina de la empresa a la que le compraron el material para la reparación de media vida del submarino ARA San Juan, desaparecido en alta mar con 44 tripulantes a bordo.

Según confirmaron fuentes judiciales a la agencia NA, los allanamientos se realizaron en el edificio Libertad, de la Armada, y en una oficina de la empresa Ferrostaal SA, ubicada en Lima 355, en el barrio porteño de Monserrat. La denuncia para que se investiguen a las empresas y a los astilleros que estuvieron involucrados en la reparación de media vida del submarino que est desaparecido desde el pasado 15 de noviembre con sus 44 tripulantes, fue realizada por la diputada nacional Elisa Carrió.

El objetivo de los allanamientos que realizó personal de la División Lavado de Activos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue secuestrar información de interés para la causa. Tanto de las oficinas de la Armada como de la empresa allanada, los efectivos policiales se llevaron varias cajas con documentación que ser analizada. Trascendió que varios documentos que el juez federal Torres había solicitado, como por ejemplo los de la contratación de las empresas que participaron de la reparación de media vida, ya están en poder de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

La diputada Carrió indicó en la denuncia presentada ante la justicia que "es posible que haya existido una asociación ilícita" entre ex funcionarios y un grupo de empresas entre el año 2005 y 2015, por lo que pidió que se investigue a los ex ministros de Defensa Nilda Garré, Arturo Puricelli y Agustín Rossi, y al ex jefe de gabinete de esa cartera Raúl Garré (hermano de la ex funcionaria). Y solicitó que se tenga en cuenta a la Armada y a las autoridades del Complejo Industrial y Naval Argentino.